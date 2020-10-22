В Умани нашли мужчину, который порезал лицо хасиду-подростку
В Умани нашли мужчину, который порезал лицо хасиду-подростку. Уманские правоохранители задержали подозреваемого в нападении на 17-летнего гражданина Израиля, который в еврейском квартале Умани получил ножевое ранение. О групповом нападении уже не говорится.
Об успешном раскрытии уголовного дела рапортуют в полиции Черкасской области. Выйти на след подозреваемого следователям удалось после просмотра видео за 17 октября 2020 года с камер наблюдения.
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Нарушителя задержали, сообщается, что в отделении полиции он уже во всем сознался. Но…
Есть разногласия
Еще 19 октября правоохранители писали о том, что по подозрению в нападении разыскивают не одного человека, а группу лиц. Также в объединенной еврейской общине публиковали подробности нападения. Там говорили о трех мужчинах, причастных к дерзкому преступлению.
По утверждению соратников пострадавшего, убегал с места инцидента не один человек. Это же подтверждают записи с камер видеонаблюдения.
С этими разногласиями уже придется разбираться на суде.
Смотрите видео с нападающими на подростков из Израиля в Умани онлайн:
Хулиганство без антисемитизма
Правоохранители также изменили квалификацию преступления. Если раньше подозреваемым инкриминировали "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", то теперь часть статьи изменили на более мягкое "грубое нарушение общественного порядка".
Если вину злоумышленника признает суд, его могут приговорить к штрафам или арестовать на шесть месяцев. Самое суровое наказание за хулиганство – до 5 лет лишения свободы.