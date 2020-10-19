17-летний иностранец получил телесные повреждения во время нападения неизвестных мужчин. Произошло все 18 октября непосредственно в еврейских кварталах Умани, на улице Владимира Мономаха.

Подробности дерзкого нападения сообщили в полиции Черкасской области. По данным правоохранителей, участников преступления было несколько.

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С жалобой о совершенном преступлении в полицию обратился сам юный хасид, который рассказал им об инциденте.

Что известно о нападении на хасидов в Умани

Нападение произошло на месте постоянного и компактного расселения паломников-хасидов. Именно из-за этого такое событие для Умани вовсе не свойственно. Поскольку если в городе и совершают нападения на хасидов, то это обычно делают как можно дальше от их общины.

Следователи оперативно выехали на осмотр места преступления. Они пересмотрели камеры видеонаблюдения с места происшествия, а также прилегающих улиц. И хотя одна из камер зафиксировала трех подозреваемых, идентифицировать их это не помогло.

Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников, а также задержать мужчину, который непосредственно с ножом напал на иностранца.

Международный скандал

Из-за чего именно произошло нападение, полицейские до сих пор не знают. Если следствие выяснит, что злоумышленники руководствовались антисемитскими мотивами, инцидент может привлечь внимание дипломатов.

В пресс-службе объединенной еврейской общины уже заявили о том, что нападавших было трое. Они якобы без всякого конфликта перед этим пытались применить силу к 15-летнему и 17-летнего брацлавским хасидам. Младший от них убежал, а старшего задели ножом по щеке.

Сейчас правоохранители расследуют нападение как хулиганство. Если нападающих задержат, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Смотрите видео с нападающими на подростков из Израиля в Умани онлайн: