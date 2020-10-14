Если бы выборы председателя Уманской объединенной территориальной общины состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку горожан получил бы Андрей Дыкун, кандидат от политсилы "Слуга народа". За него готовы отдать свои голоса 33,9% уманчан среди тех, кто определился, и 26,2% – среди всех.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Центра социального мониторинга, опубликованные на их сайте 13 октября 2020 года.

Согласно исследованию, вторым по количеству голосов стал бы Александр Цебрий – кандидат от партии "Пропозиція". Количество людей, готовых его поддержать, составило 24,3% среди тех, кто определился и 18,8% – среди всех.

За Ирину Плетневу соответственно отдали бы голоса 22,5% среди тех, кто определился и 17,4% среди всех.

Стремительное падение рейтинга действующего мэра Умани Цебрия за последний месяц политический эксперт Светлана Кушнир связывает с "его политической клоунадой и попыткой манипулировать мнением избирателей". Как отмечает эксперт, электорат в последнее время стал более политически опытным и способным отличать манипулятивные заигрывания кандидатов.

Рейтинг политических партий выглядит несколько иначе. Среди тех жителей Умани, кто определился, 29,2% горожан готовы поддержать кандидатов в депутаты городского совета от партии "За будущее", 22,5% жителей Умани готовы отдать голоса за партию "Слуга народа" и 14,8% голосов может получить партия "Европейская солидарность".

Напомним, что "Пропозиція" не будет участвовать в гонках, поскольку не смогла правильно подать документы на регистрацию.

Интересно, что даже при условии резкого увеличения больных коронавирусом, 62,8% жителей Умани имеют решительное намерение принять участие в выборах. Около 23% не уверены и около 12% – не готовы будут идти на избирательные участки.

Исследование провели по методологии экспресс-опроса с 9 по 12 октября. Выборка – 900 респондентов. Погрешность не превышает 2,8%. Метод получения информации – индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту жительства респондентов.