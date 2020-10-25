В Умани привлечен админресурс в пользу действующей власти. На участке № 710941 во время работы выездной избирательной комиссии, которая обслуживала пациентов дома престарелых, было зафиксировано правонарушение со стороны работника заведения, который ставил отметки вместо избирателей.

Как сообщил наблюдатель комиссии Вадим Марчак, женщина-работник заведения, пользуясь плохим физическим состоянием пожилых людей, ставила отметки в бюллетене вместо избирателей-пациентов. Наблюдатель снял факт нарушения и вызвал полицию. По факту обращения был составлен протокол.

Как прокомментировал наблюдатель, "все происходило на коленках. Женщина правонарушительница не представилась, но было видно что она всех пациентов знает поименно. Она нагло заставляла престарелых ставить отметки, там где она указала. А в 90 процентах случаев она сама ставила отметки. На замечания наблюдателей не реагировала. Пока не приехала полиция. После этого она начала хаотично прятать паспорта избирателей".

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