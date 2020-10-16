Один из вопросов, который поставят украинцам 25 октября во время всенародного опроса – нужно ли сократить количество депутатов в Раде с 450 до 300. Впрочем, нардеп 8 созыва Леонид Емец считает, что это никак не повлияет на эффективную деятельность парламента.

Также этот вопрос прокомментировал его бывший коллега Руслан Сидорович. Свое мнение они высказали в эфире 24 канала.

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Уменьшение количества нардепов не повлияет на работу парламента

По словам Леонида Емца, реальной законотворческой деятельностью в парламенте занимаются лишь 15% депутатов. То есть, в среднем 50 – 60 нардепов. Сотни депутатов действительно пишут законы, читают документы, написанные их коллегами, и сознательно принимают решения.

Поэтому уменьшение количества депутатов до 300 никоим образом не повлияет на качество работы парламента,

– отметил бывший нардеп.

Также он добавил, если бы Владимир Зеленский подошел ответственнее к формированию собственной фракции, то вопрос профессионализма отпал. Потому что "Слуга народа" имеет большинство в парламенте.

"На сегодня президент просто расписывается в том, что не смог добрать в собственную фракцию профессиональных депутатов, которые могли бы качественно работать законодателями", – подчеркнул Леонид Емец.

Экс-нардеп считает, что всеукраинский опрос Зеленский проводит как пиар-акцию фракции "Слуга народа". Президент является участником политической кампании отдельной партии, что запрещено Конституцией.

"Он это делает с одной целью – собственный интерес. А это подпадает под действие статьи 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением с целью обеспечения собственных интересов", – отметил он.

Может увеличиться влияние олигархов на нардепов, – Сидорович

По словам Сидоровича, вопрос сокращения количества нардепов в принципе рассматривать можно. Однако ни разу еще не прозвучало какого-то математического логического обоснования, почему она уменьшается именно до 300. Поэтому стоит увидеть этот расчет.

С точки зрения финансовой экономии – зарплата нардепов не является основной статьей расходов парламента. Гораздо больше тратится на содержание аппарата и материально-техническое обеспечение,

– заметил он.

И подчеркнул: именно поэтому существенно повлиять на бюджет парламента уменьшение количества нардепов не сможет. К тому же, бывший народный избранник назвал аспекты, которые вызывают у него беспокойство.

В частности – может увеличиться влияние олигархов на нардепов. Ведь при условии сокращения количества депутатов цена одного мандата уменьшится. "На подковерные зарплаты в конвертах для нардепов, которые находятся в кармане олигархов, им нужно будет тратить меньше, чем сейчас", – добавил Сидорович.

По его словам, такие изменения также могут негативно повлиять на доступ избирателей к прямому общению. Ведь уменьшив количество депутатов на треть, втрое сложнее станет вживую пообщаться с избранниками.

В целом бывший нардеп не является категорическим противником такой инициативы. Однако он убежден, что стоит провести обстоятельную дискуссию относительно того, какие задачи есть перед парламентом. А перед тем, как спрашивать об этом украинцев, нужно объяснить им, в чем заключается задача нардепов.

Справка. Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября. Опрос будет состоять из 5 вопросов, не будет иметь юридической силы и будет проводиться за пределами избирательных участков. Больше об этом читайте по ссылке.