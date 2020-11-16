Из-за болезни умер Александр Луговой, которого на выборах 25 октября избрали мэром Конотопа. Политик еще не успел заступить на новую должность. Причиной преждевременной смерти Александра Лугового стала коронавирусная болезнь.

Ушел из жизни избранный городским главой Конотопа Александр Луговой, сообщил в своем фейсбуке народный депутат Украины Игорь Молоток.

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Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так,

– рассказал парламентарий.

Игорь Молоток выразил свои соболезнования родным и близким покойного, а также пожелал выдержки и единства общине Конотопа, которая лишь недавно избрала Александра Лугового руководителем города.

Что известно об Александре Луговом:

На выборах 25 октября его избрали мэром Конотопа, но сменить на этом посту Артема Семенихина он еще не успел. До этого Луговой был депутатом Конотопского районного совета.

Александр Луговой женат. Кроме жены Натальи, у него остался сын Виталий. Семья живет в селе Кузька, что под Конотопом.

В середине двухтысячных политик был членом "Партии регионов". Впрочем, он не смог вместе с партией попасть ни в Сумской областной совет в 2006 году, ни в Верховную Раду в следующем году.

Результаты выборов в Конотопе:

Александр Луговой (самовыдвиженец) – 37,34%,

Артем Семенихин ("Свобода") – 31,87%,

Иван Огрохин ("Наш край") – 7,26%,

Сергей Завгородний (самовыдвиженец) – 4,56%,

Николай Пасько (самовыдвиженец) – 3,73%,

Инна Пащенко ("Самопомич") – 3,58%.

Остальные кандидаты набрали менее 3%. Поскольку в Конотопской городской общине меньше чем 70 тысяч избирателей, второй тур для определения мэра здесь не был нужен.

Таким образом Александр Луговой обошел в гонке действующего мэра Артема Семенихина, но так и не успел сменить его на должности. Похоже, в городе состоится повторное голосование на выборах мэра.