28 октября 2020 года умер действующий городской голова Борисполя Анатолий Федорчук. На эту должность он баллотировался и на нынешних местных выборах. Причиной смерти врачи называют заболевание COVID-19.

24 канал собрал важнейшие факты из биографии Анатолия Федорчука, подробности о его политической деятельности и участии в скандалах.

Что известно Умер Анатолий Федорчук – мэр Борисполя и главный претендент на должность

Биография Федорчука

Анатолий Соловьевич Федорчук родился 26 ноября 1959 года в селе Малый Скнит на Хмельнитчине.

Карьера развивалась типично для тех времен: прошел срочную военную службу (1978–1980), окончил Киевский государственный пединститут по специальности "История, обществоведение и методика воспитательной работы" (1985), работал учителем истории в Бориспольской СШ №7 (1985-1987), а потом долгие 15 лет служил в правоохранительных органах (1987–2002).

Именно работа правоохранителем стала толчком в карьере Федорчука. В 2002-м он стал начальником отдела безопасности ЗАО "ПентоПак" (производитель колбасных оболочек), а затем ежегодно поднимался по должностным ступеням – в 2006-м уже был заместителем генерального директора ЗАО.

Мэр Борисполя – карьера

В апреле 2006 года Федорчук при поддержке рейтингового Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) занял первое место на выборах мэра Борисполя и параллельно занял должность председателя Бориспольского горсовета.

В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича власть в стране радикально изменилась, но Федорчук остался непреклонным, потому что пошел на местные выборы уже от Партии регионов и был переизбран председателем Бориспольского городского совета.

В 2014 году после Революции Достоинства – Федорчук вышел из Партии регионов. И в 2015 году выиграл выборы уже как выдвиженец партии "Наш край". Он сохранял должность по сей день и на местных выборах-2020 шел в мэры города снова от "Нашего края". По данным экзитпола, Федорчук с 33% голосов снова побеждал…



Анатолий Федорчук пытался уберечься от коронавируса... / Фото Взгляд​

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Семья

У Федорчука остались жена Наталья Ивановна (пенсионерка, ранее работала в финансовом управлении исполкома Бориспольского городского совета) и дочь Елена.

Декларация

В декларации Федорчука за 2019 год указано, что ему принадлежит дом в Борисполе (площадь – 214,40 кв. м), гараж (27,60 кв. м) и земельный участок (1000 кв. м). В качестве объекта строительства также указано хозяйственное помещение (31,9 кв. м).

За прошлый год Федорчук заработал по основному месту работы в исполкоме Бориспольского горсовета 809 тысяч 683 гривны (в среднем – более 67 тысяч гривен за месяц). Также мэр получал пенсию: всего за 2019 год – 92 тысячи 487 гривен.

На банковских счетах Федорчука (по состоянию на 2019 год) лежит 16 701 долларов США и 220 тысяч 795 гривен.

Декларант также отчитался, что в прошлом году его жена Наталья получила подарок в неденежном эквиваленте на сумму 1 миллион 101 тысяча 401 гривна.

Скандалы и слухи

В последние годы Федорчук несколько раз становился участником громких скандалов.

Самым ожесточенным был сентябрь-2015. Сначала Бориспольский горсовет проголосовал за выделение из бюджета 119 тысяч гривен на символическую городскую достопримечательность – так называемое "Кресло желаний". Оппоненты мэра – в первую очередь, представители "Радикальной партии" – решили, что голосование было сфальсифицировано, и 8 сентября во время заседания произошла драка. В ней принял активное участие депутат Ярослав Годунок, который впоследствии стал известен всей стране после словесной перепалки с Владимиром Зеленским (это именно из-за него президент звонил Баканову). Позже в знак протеста против трат бюджетных денег депутаты подарили Федорчуку "золотой" унитаз, который установили прямо на столе в зале заседаний горсовета.



Ярослав Годунок и Анатолий Федорчук / Фото из открытых источников

В том же сентябре-2015 город Борисполь передал 20 гектаров своей земли ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" (дочернее предприятие корпорации "Рошен"). Тогда горожане и СМИ обвиняли Федорчука в заигрывании с действующим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. Бориспольский горсовет проголосовал за выделение земли без аукциона, а Федорчук объяснил это решение "желанием удержать потенциального инвестора".

После скандала к персоне мэра Борисполя стали присматриваться еще тщательнее. И его оппоненты вспомнили, что у Федорчука есть квартира в оккупированном Крыму – в элитном жилом комплексе поселка городского типа Гаспры. Квартира была куплена еще в 2008 году, затем в 2011-м переписана на дочь Елену. Но даже после аннексии эта недвижимость якобы еще принадлежала Федорчукам. Впрочем, мэр наличие такой квартиры, конечно, отрицал, назвал информацию "элементом грязной избирательной кампании" и пообещал подарить квартиру тому, кто ее найдет.

Продолжились скандалы и при новой власти.

28 мая 2020 года заместителя Федорчука Дмитрия Гопанчука – задержали за вымогательство и получение взятки. Как сообщила ГПУ, он требовал З0 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры у застройщика – взамен обещал "не препятствовать строительным работам". Но уже на следующий день Шевченковский суд Киева освободил заместителя мэра из-под стражи под его личное обязательство.

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Еще через месяц, 30 июня 2020 года, на заседании сессии Бориспольского горсовета Федорчук заявил,что слагает полномочия. По словам мэра, такое решение он принял из-за "неэтичного требования о его досрочной отставке от секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка (да-да, того самого). Однако большинство депутатов просто отказались голосовать за "самоубийственное" предложение мэра снять его с должности.

Таким образом, Федорчук остался в кресле мэра Борисполя и на местных выборах-2020 пошел на новый срок. Который, впрочем, уже не добудет...