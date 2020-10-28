От коронавируса умер Анатолий Федорчук. Об этом стало известно 28 октября. Он был действующим мэром Борисполя и лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО.

О смерти Анатолия Федорчука сообщил народный депутат и руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский в своем телеграмме.

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До объявления результатов выборов от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук,

– заявил Дубинский.

Что известно про Анатолия Федорчука:

В ноябре ему должен был исполниться 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии "Наш край".

Об Анатолии Федорчуке известно, что он жил в Борисполе минимум с 1985 года. Здесь он работал учителем истории, но впоследствии начал карьеру в правоохранительных органах.

В целом Федорчук был мэром Борисполя еще с 2006 года. За это время он сменил сразу три партии:

2006 – 2010 годы: партия "Батькивщина",

2010 – 2015 годы: "Партия регионов",

2015 – 2020 годы: "Наш край".

Интересно, что в июле 2020 года Анатолий Федорчук собирался в отставку из-за конфликта с секретарем горсовета Ярославом Годунком. Впрочем, он не смог уволить ни одного из них.

После этого мэр Борисполя решил снова баллотироваться на этот раз на должность главы Бориспольской объединенной территориальной общины.