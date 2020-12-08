В США в возрасте 97 лет скончался известный военный пилот-испытатель Чарльз (Чак) Йегер. Он стал первым человеком в мире, который смог преодолеть звуковой барьер.

О смерти Чака Йегера сообщила его жена Виктория в своем твиттере. 24 канал расскажет вам краткую биографию легендарного пилота. К слову Умер актер Дэвид Проуз – Дарт Вейдер из оригинальной трилогии "Звездных войн Он прожил удивительную жизнь. Он – величайший пилот, а его наследие силы, приключений и патриотизма будут помнить всегда,

– заверила Виктория Йегер. Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020 Что известно про Чака Йегера: Его настоящее имя Чарльз Элвуд Йегер, но он более известен именно как Чак. Будущий пилот родился еще в 1923 году в Западной Вирджинии, США.

Он мечтал стать космонавтом, но не смог попасть в космическую программу США из-за отсутствия высшего образования. Но Чак не слишком расстроился. Он заявил, что космонавты – просто пассажиры, давят рычаги по команде.

Тогда Йегер присоединился к воздушным силам армии США в 1941 году и участвовал во Второй мировой войне. На его счету 12 сбитых немецких истребителей, в том числе 5 – в одиночных боях.

Но более известным он стал за участие в проекте, который сначала был засекречен. В его рамках Чак Йегер 14 октября 1947 года стал первым человеком в мире, который смог преодолеть скорость звука – на самолете Bell X-1.