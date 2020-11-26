Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон умер в возрасте 86 лет. Он возглавлял организацию с 1995 по 2005 год и был известен своей борьбой с бедностью.

О смерти Джеймса Вульфенсона сообщает Washington Post со ссылкой на заявление Института перспективных исследований в Принстоне.

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Экономист скончался 25 ноября в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк). Его сын Адам сообщил, что отец в последние годы имел ряд заболеваний. А умер от пневмонии, не связанной с COVID-19.

Всемирный банк Вулфенсон возглавлял в течение 10 лет – с 1995 по 2005 год.

Что говорят о Вулфенсоне лидеры мировых организаций

Нынешний глава организации Дэвид Малпасс отметил, что Вулфенсон на этой должности сосредоточился на проблеме сокращения бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией.

В 1996 году Вулфенсон вместе с Международным валютным фондом начал программу для бедных стран, которые имели значительные долги. Благодаря этому долги удалось уменьшить на более чем 53 миллиарда долларов для 27 стран мира.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что Вулфенсон посвятил свою жизнь борьбе с бедностью, которую вел тщательно и профессионально. По ее словам, "он стал буквально голосом бедных людей на нашей планете".