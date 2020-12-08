Умер бывший министр обороны СССР Евгений Шапошников. Мужчина возглавлял министерство еще в 1991 году. Причина смерти пока неизвестна.

Вероятно, у Шапошникова был коронавирус

Так, причину смерти устанавливают. Однако в сети есть информация, что 25 ноября у Шапошникова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает "Дождь".

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Экс-министра доставили в одну из московских больниц и подключили к ИВЛ. Однако уже 5 декабря его состояние ухудшилось.

Что известно о Шапошникове

В течение нескольких месяцев в 1991 году Шапошников возглавлял министерство обороны СССР.

На эту должность его назначил тогдашний президент Советского Союза Михаил Горбачев.

После распада Союза Шапошников был главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил.

Впоследствии в 1995 – 1997 годах Шапошников работал гендиректором "Аэрофлота", затем – помощником президента России по вопросам развития космоса и авиации.

В 2004 – 2009 годах мужчина был в должности советника гендиректора "ОКБ Сухого".

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