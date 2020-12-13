Умер Евгений Хорошевцев – "голос" Кремля: что о нем известно
В России 13 декабря умер местный народный артист Евгений Хорошевцев, которого называли "голосом" Кремля. Он был диктором официальных событий с участием Владимира Путина.
На момент смерти артисту было 76 лет. О смерти Евгения Хорошевцева сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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Владимир Путин уже передал свои соболезнования родным и близким покойного. Песков со своей стороны напомнил, что Евгений Хорошевцев был учеником известного советского актера и диктора Юрия Левитана.
Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства,
– рассказал представитель Путина.
По данным некоторых российских СМИ, причиной смерти актера были осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.
Евгений Хорошевцев умер в 76 лет / Фото ТАСС
Что известно о Евгения Хорошевцева
- Это известный советский и российский актер. Свою известность получил прежде всего благодаря работе диктором Кремля.
- Кроме того, имел звание народного артиста России и был профессором факультета искусств Московского государственного университета.
- К слову, свою работу диктором Кремля он начал еще за долго до появления такого государства как России. Он начал в далеком 1968 году, вместе с Юрием Левитаном озвучивая мероприятия к майским праздникам и годовщинам октябрьской революции.
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