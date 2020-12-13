В России 13 декабря умер местный народный артист Евгений Хорошевцев, которого называли "голосом" Кремля. Он был диктором официальных событий с участием Владимира Путина.

На момент смерти артисту было 76 лет. О смерти Евгения Хорошевцева сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Владимир Путин уже передал свои соболезнования родным и близким покойного. Песков со своей стороны напомнил, что Евгений Хорошевцев был учеником известного советского актера и диктора Юрия Левитана.

Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства,

– рассказал представитель Путина.

По данным некоторых российских СМИ, причиной смерти актера были осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.



Евгений Хорошевцев умер в 76 лет / Фото ТАСС

Что известно о Евгения Хорошевцева