Так называемый глава администрации ныне оккупированного украинского города Ялты Иван Имгрунт скончался 18 октября в возрасте 59 лет. Он болел на коронавирус, что, вероятнее всего, и стало причиной смерти оккупанта.

О смерти Ивана Имгрунта со ссылкой на его заместительницу сообщает российское издание ТАСС.

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Его госпитализировали с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией еще 30 сентября. С тех пор ставленник оккупантов боролся с болезнью.

К слову, лечение он проходил в клинике Санкт-Петербурга, а не в "родном" Крыму, в который приехал только через 5 лет после оккупации полуострова.

Пока точная причина его смерти неизвестна, но коронавирус остается основной версией.

Кратко об Иване Имгрунте: