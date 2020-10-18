Умер Иван Имгрунт – российский оккупант, руководивший Ялтой
Так называемый глава администрации ныне оккупированного украинского города Ялты Иван Имгрунт скончался 18 октября в возрасте 59 лет. Он болел на коронавирус, что, вероятнее всего, и стало причиной смерти оккупанта.
О смерти Ивана Имгрунта со ссылкой на его заместительницу сообщает российское издание ТАСС.
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Его госпитализировали с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией еще 30 сентября. С тех пор ставленник оккупантов боролся с болезнью.
К слову, лечение он проходил в клинике Санкт-Петербурга, а не в "родном" Крыму, в который приехал только через 5 лет после оккупации полуострова.
Пока точная причина его смерти неизвестна, но коронавирус остается основной версией.
Кратко об Иване Имгрунте:
- Это самый обыкновенный российский мелкий чиновник. Свою карьеру Иван Имгрунт начинал в органах прокуратуры.
- Далее в течение 17 лет, в период 2000 – 2017 годов, работал главой муниципального образования Белореченского района, Краснодарского края.
- В 2019 году подался в оккупированный Крым. Сначала работал помощником так называемого председателя совета министров Крыма, а в ноябре 2019 оккупанты разрешили ему управлять Ялтой.