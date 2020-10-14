Умер известный украинский филолог Александр Пономарив
Украинский филолог, доктор филологических наук и профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко Александр Пономарив умер утром 14 октября. Он уже год находился в больнице.
Выдающийся ученый не дожил нескольких дней до своего 85-летия. О смерти Пономарива пишет "Громадське" со ссылкой на слова директора Института журналистики Владимира Ризуна.
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Известно, что у Пономарива был перелом позвоночника, и он в тяжелом состоянии находился в больнице длительное время. В конце июня профессор неудачно упал и получил такую сложную травму.
Нардеп Николай Княжицкий сообщил на своей странице в фейсбук, что прощание с выдающимся украинским языковедом состоится в субботу, 17 октября.
24 канал выражает искренние соболезнования родственникам и близким Александра Пономаріва.
Что известно об Александре Пономариве: кратко
- Он был профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Преподавал там профессор 40 лет и стал настоящей легендой.
- По его авторству издано более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка, он является соавтором и составителем не менее 6 словарей и 4 учебников.
- Пономарив был членом Академии наук высшей школы и входил в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.
- Вел блог на BBC Украина, в котором рассказывал о тонкостях украинского языка и правильном употреблении тех или иных слов.
- 17 октября профессору должно было исполниться 85 лет.