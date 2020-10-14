Украинский филолог, доктор филологических наук и профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко Александр Пономарив умер утром 14 октября. Он уже год находился в больнице.

Выдающийся ученый не дожил нескольких дней до своего 85-летия. О смерти Пономарива пишет "Громадське" со ссылкой на слова директора Института журналистики Владимира Ризуна.

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Известно, что у Пономарива был перелом позвоночника, и он в тяжелом состоянии находился в больнице длительное время. В конце июня профессор неудачно упал и получил такую сложную травму.

Нардеп Николай Княжицкий сообщил на своей странице в фейсбук, что прощание с выдающимся украинским языковедом состоится в субботу, 17 октября.

24 канал выражает искренние соболезнования родственникам и близким Александра Пономаріва.

Что известно об Александре Пономариве: кратко