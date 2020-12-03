В возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Информация о смерти политика появилась вечером 2 декабря по центральноевропейскому времени.

Умер Валери Жискар д'Эстен: что известно

Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на семью д'Эстена, он умер вследствие осложнений от COVID-19. Другие детали смерти пока не разглашают.

Кстати Экс-президента Франции д'Эстена в 94 года обвинили в сексуальных домогательствах

По данным радиостанции Europe 1, д'Эстен умер в своем имении в департаменте Луара и Шер. В Елисейском дворце официально инцидент пока не прокомментировали.

Известно, что д'Эстен от середины ноября находился в кардиологическом отделении больницы в Туре. Перед этим, 14 сентября, был госпитализирован в одно из медучреждений в Париже с диагнозом "легкая инфекция легких" .

Краткая биография Валери Жискар д'Эстена