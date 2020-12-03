От коронавируса умер бывший президент Франции д'Эстен
В возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Информация о смерти политика появилась вечером 2 декабря по центральноевропейскому времени.
Умер Валери Жискар д'Эстен: что известно
Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на семью д'Эстена, он умер вследствие осложнений от COVID-19. Другие детали смерти пока не разглашают.
Кстати Экс-президента Франции д'Эстена в 94 года обвинили в сексуальных домогательствах
По данным радиостанции Europe 1, д'Эстен умер в своем имении в департаменте Луара и Шер. В Елисейском дворце официально инцидент пока не прокомментировали.
Известно, что д'Эстен от середины ноября находился в кардиологическом отделении больницы в Туре. Перед этим, 14 сентября, был госпитализирован в одно из медучреждений в Париже с диагнозом "легкая инфекция легких" .
Краткая биография Валери Жискар д'Эстена
- Родился политик 2 февраля 1926 года в богатой дворянской семье. Место его рождения – Кобленц. Этот город располагался на оккупированной Францией территории Германии. Туда его отец попал по службе.
- Окончил он один из самых престижных научных Франции – Высшую Политехническую школу. Позже продолжил обучение в Национальной школе администрации. После началась его политическая карьера.
- Д'Эстен был 20-м президентом Франции. Возглавлял страну политик с 1974 по 1981 годы.
- К тому времени д'Эстен был самым молодым французским президентом в истории. На момент избрания ему было 48 лет.
- Семилетний срок правления отличился реформами в стране. В частности, во время его президентства легализовали аборты и ослабили цензуру.
- В 1975 году д'Эстен организовал в городе Рамбуе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий (G7).
- Кроме того, в годы его президентства во Франции начали строить скоростные железные дороги и АЭС, однако политик не смог закрепить успех. В итоге экономический кризис во второй половине его срока на высшем посту не дали д'Эстену шанса на переизбрание.
- На выборах он проиграл социалисту Франсуа Миттерану.
- В 2001 году экс-президент Франции возглавил европейский Конвент, созданный для разработки проекта конституции Европейского союза. Но эту инициативу так и не удалось воплотить в жизнь. В итоге, вместо полноценной конституции, страны ЕС одобрили ее существенно облегченный вариант – Лиссабонский договор.
- Д'Эстен был участником освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, а также работал министром в правительстве де Голля и был членом Французской академии.
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