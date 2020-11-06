На 86 году жизни скончался юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования его родным и близким и добавил, что является горячим поклонником силы мысли Михаила Жванецкого.

Президент Украины назвал 6 ноября "горьким днем", ведь именно в этот день умер Жванецкий. Об этом Владимир Зеленский написал в Твиттере.

Важно Умер юморист Михаил Жванецкий

Он выразил соболезнования всем, кто любил и знал юмориста Жванецкого.

Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью,

– написал президент.

Что известно о Михаиле Жванецком

Родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров Морского флота, а затем работал в торговом порту.

В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. Позже он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.

В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса".

Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов.

В 1999 году он получил звание Народный артист Украины, а уже через два года стал Заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, с 2019 года артист имеет орден "За заслуги перед Отечеством", который ему Путин вручил лично.

Заметим, что Михаил Жванецкий в октябре 2020 года решил уйти со сцены и отказаться от карьеры артиста.