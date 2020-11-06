Его сатира стала для многих мудростью, – Зеленский о смерти Жванецкого
На 86 году жизни скончался юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования его родным и близким и добавил, что является горячим поклонником силы мысли Михаила Жванецкого.
Президент Украины назвал 6 ноября "горьким днем", ведь именно в этот день умер Жванецкий. Об этом Владимир Зеленский написал в Твиттере.
Важно Умер юморист Михаил Жванецкий
Он выразил соболезнования всем, кто любил и знал юмориста Жванецкого.
Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью,
– написал президент.
Что известно о Михаиле Жванецком
- Родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров Морского флота, а затем работал в торговом порту.
- В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. Позже он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.
- В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса".
- Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов.
- В 1999 году он получил звание Народный артист Украины, а уже через два года стал Заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, с 2019 года артист имеет орден "За заслуги перед Отечеством", который ему Путин вручил лично.
Заметим, что Михаил Жванецкий в октябре 2020 года решил уйти со сцены и отказаться от карьеры артиста.
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