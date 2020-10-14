Военный Николай Микитенко умер 14 октября в больнице. В ночь на 11 октября он поджег себя на Майдане Независимости.

О смерти 49-летнего военного сообщила его дочь Юлия Микитенко в фейсбуке.

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Надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром,

– написала дочь погибшего.

В результате самоподжога военный получил 90% ожогов тела. Микитенко впал в кому. Подруга его дочери 13 октября сообщила, что надежды на спасение мужчины уже нет, "все просто ждут".

Что известно о причинах самоподжога

В полиции заявили, что пока не знают о причинах самоподжога Микитенко. Однако активисты и дочь погибшего убеждены: причиной такого поступка стал протест против действий действующей власти. Юлия Микитенко объясняла, что ее папа осознавал свои действия.

Несогласие с действиями действующей власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась подбежавшая молодежь. В фонтане на Майдане,

– призналась Микитенко.

На своей странице в фейсбуке военный неоднократно критиковал ситуацию в Украине. Последний пост он написал в день, когда совершил самоподжог.

Что известно о Николае Микитенко