Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений COVID-19
Мэр Новгород-Северского, что на Черниговщине, Олег Бондаренко умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У чиновника была двусторонняя пневмония и поражение 80% легких.
Бондаренко умер в областной больнице Чернигова. Об этом со ссылкой на главного врача медучреждения Андрея Жиденко пишет "Общественное".
Еще сегодня От коронавируса умер Валерий Бабич – бывший нардеп и кандидат в президенты
Впоследствии эту информацию подтвердил на своей фейсбук-странице нардеп от "Слуги народа" Максим Зуев.
Что известно о состоянии Олега Бондаренко во время госпитализации
- В больницу Чернигова мужчину доставили уже в тяжелом состоянии. Произошло это в ночь с 27 на 28 октября.
- У чиновника был диагностирован коронавирус, а также двусторонняя пневмония, пораженные 80% легких.
- О смерти мужчины стало известно вечером 29 октября.
Что известно об Олеге Бондаренко
- Он возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".
- Бондаренко было 47 лет, родом он из Белой Церкви Киевской области.
- Он окончил КНУ имени Шевченко по специальности "Экономика предприятия" и Межрегиональную Академию управления персоналом, специальность "Коммерческое и трудовое право".
- В конце 90-х Бондаренко работал специалистом по маркетингу на Новгород-Северском мясокомбинате. Затем был главным контролером-ревизором в отделе Новгород-Северского района.
Также сегодня Умер Анатолий Федорчук – действующий мэр Борисполя и главный претендент на должность
- В начале нулевых занимал должность начальника отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Новгород-Северском.
- С 2014 по 2015 год работал в должности председателя Новгород-Северского районного совета, а также – с 2006 по 2005 – был депутатом райсовета.
- С 18 ноября 2015 года был мэром Новгорода-Северского.