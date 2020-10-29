Мэр Новгород-Северского, что на Черниговщине, Олег Бондаренко умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У чиновника была двусторонняя пневмония и поражение 80% легких.

Бондаренко умер в областной больнице Чернигова. Об этом со ссылкой на главного врача медучреждения Андрея Жиденко пишет "Общественное".

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Впоследствии эту информацию подтвердил на своей фейсбук-странице нардеп от "Слуги народа" Максим Зуев.

Что известно о состоянии Олега Бондаренко во время госпитализации

В больницу Чернигова мужчину доставили уже в тяжелом состоянии. Произошло это в ночь с 27 на 28 октября.

У чиновника был диагностирован коронавирус, а также двусторонняя пневмония, пораженные 80% легких.

О смерти мужчины стало известно вечером 29 октября.

Что известно об Олеге Бондаренко

Он возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".

Бондаренко было 47 лет, родом он из Белой Церкви Киевской области.

Он окончил КНУ имени Шевченко по специальности "Экономика предприятия" и Межрегиональную Академию управления персоналом, специальность "Коммерческое и трудовое право".

В конце 90-х Бондаренко работал специалистом по маркетингу на Новгород-Северском мясокомбинате. Затем был главным контролером-ревизором в отделе Новгород-Северского района.

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