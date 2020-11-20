Сербский патриарх Ириней умер из-за коронавируса: что известно
В больнице скончался 90-летний глава Сербской православной церкви патриарх Ириней. Он болел коронавирусом и в последнее время был в крайне тяжелом состоянии.
О смерти патриарха Иринея в своем инстаграм рассказал президент Сербии Вучич.
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Для меня было честью знать вас. Такие как вы никогда не идут,
– написал Вучич.
Медики еще раньше подтвердили, что у священнослужителя повышается сердечная недостаточность. Впрочем, тогда состояние патриарха удалось стабилизировать.
Интересно, что некоторые сербские СМИ еще 19 ноября объявили о смерти Иринея. И тогда в Сербской православной церкви заверили, что патриарх жив, хоть и находится в тяжелом состоянии.
В начале ноября Иринея заметили на похоронах сербского митрополита Амфилохия. Несмотря на пандемию, огромное количество людей, которые там собрались, были без масок. Очевидцы рассказывали, что Ириней постоянно и очень сильно кашлял.
Что известно о патриархе Иринее:
- Это 90-летний сербский священнослужитель. При рождении получил имя Мирослава Гавриловича. Сербскую православную церковь возглавлял с 2010 года.
- Что интересно, Сербская православная церковь является ключевым союзником Русской православной церки, которая осуществляет религиозную экспансию в Украину.
- При этом Ириней за свою жизнь удостоился двух государственных наград – сербской и украинской. Орден князя Ярослава Мудрого он получил в 2013 году по случаю 1025-летия крещения Руси от Виктора Януковича.
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