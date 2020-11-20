В больнице скончался 90-летний глава Сербской православной церкви патриарх Ириней. Он болел коронавирусом и в последнее время был в крайне тяжелом состоянии.

О смерти патриарха Иринея в своем инстаграм рассказал президент Сербии Вучич.

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Для меня было честью знать вас. Такие как вы никогда не идут,

– написал Вучич.

Медики еще раньше подтвердили, что у священнослужителя повышается сердечная недостаточность. Впрочем, тогда состояние патриарха удалось стабилизировать.

Интересно, что некоторые сербские СМИ еще 19 ноября объявили о смерти Иринея. И тогда в Сербской православной церкви заверили, что патриарх жив, хоть и находится в тяжелом состоянии.

В начале ноября Иринея заметили на похоронах сербского митрополита Амфилохия. Несмотря на пандемию, огромное количество людей, которые там собрались, были без масок. Очевидцы рассказывали, что Ириней постоянно и очень сильно кашлял.

Что известно о патриархе Иринее: