В минской больнице 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко. Накануне его жестоко избили белорусские силовики.

Бондаренко задержали во дворе его дома. Об этом сообщает "Бинокль".

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По данным местных изданий, неизвестные во дворе Минска срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом что-то сказал. Тогда неизвестные набросились на мужчину и начали его избивать. Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то повезли.

Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Затем он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?". Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой,

– рассказала очевидец.

Избиение Романа Бондаренко: смотрите видео 18+:

О дальнейшей судьбе Бондаренко его родные узнали в местном отделении полиции. Там заявили, что мужчина был у них, но сейчас находится в больнице. Туда он якобы попал после драки.

Что сказали врачи

Медики диагностировали у пострадавшего отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы на синяки. В больнице Бондаренко впал в кому. Операция не помогла. Врачи оценивали его шансы на выживание как 1 к 1000.

Незадолго до смерти Бондаренко к нему в реанимацию пустили маму.

Что говорит МВД Беларуси

В МВД заявили, что пострадавшего избили якобы не силовики, а "неравнодушные граждане". Люди якобы бы против символики протестов, которой украшают дворы.

Что сказала Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родным погибшего. Она подчеркнула, что страна никогда не простит убийства Бондаренко.

"Роман Бондаренко был убит участниками режима. Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, считает жизни людей затратами власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек. Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси, как имя героя", – подчеркнула оппозиционерка.

В центре Минска начались акции памяти Бондаренко. Люди зажигают свечи и приносят цветы.



Почтение памяти Бондаренко / Фото TUT.BY



Почтение памяти Бондаренко / Фото TUT.BY

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