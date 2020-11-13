От коронавируса умер серийный убийца женщин, известный как "Йоркширский потрошитель"
В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель". Он был приговорен к пожизненному заключению.
После заражения COVID-19 мужчину госпитализировали в университетскую больницу Северного Дарема. Однако от лечения мужчина отказался. Об этом пишет Mirror.
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В 1981 году Питер Сатклифф осудили за убийство 13 женщин и покушение на жизнь еще 7.
Что известно о Питере Сатклиффе
- В конце 1960-х годов Сатклифф начал совершать нападения на женщин. Первое убийство совершил в 1975 году прямо на детской площадке. От рук мужчины погибла мать 4 детей, 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс.
- После этого злоумышленник продолжал убийства. В те времена полиция советовала женщинам не выходить из дома вечером.
- Во время суда Сатклифф заявлял, что "божественные голоса" призывали его убивать проституток. Однако несмотря на попытки избежать ответственности его приговорили к пожизненному заключению.
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