В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель". Он был приговорен к пожизненному заключению.

После заражения COVID-19 мужчину госпитализировали в университетскую больницу Северного Дарема. Однако от лечения мужчина отказался. Об этом пишет Mirror.

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В 1981 году Питер Сатклифф осудили за убийство 13 женщин и покушение на жизнь еще 7.

Что известно о Питере Сатклиффе