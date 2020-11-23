Умер сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge: детали
Один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн скончался в возрасте 37 лет. Причиной смерти стало заболевание бокового амиотрофического склероза.
Именно Куинн привлек внимание общества к этому заболеванию. Об этом сообщила Ассоциация БАС.
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Мы с глубокой грустью сообщаем, что Пат Куинн умер. Пат был соучредителем Ice Bucket Challenge для БАС и вдохновил миллионы людей по всему миру,
– заявили в организации.
Что известно про Патрика Куинна
У Куинна диагностировали боковой амиотрофический склероз в 2013 году, когда ему было 30 лет. После постановки диагноза он и его друг Пит Фрейтс начали распространять информацию о БАСе и собирать средства для борьбы с болезнью. В декабре 2019 года 34-летний Фрейтс умер, он боролся с болезнью 7 лет.
Летом 2014 года флешмоб Ice Bucket Challenge стал вирусным в социальных сетях. Тогда люди начали обнародовать видео, на которых выливали себе на голову ведро ледяной воды. В то же время они передавали так называемую эстафету другим, призывая их к соответствующим действиям и к пожертвованию на исследование БАС.
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