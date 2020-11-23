Один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн скончался в возрасте 37 лет. Причиной смерти стало заболевание бокового амиотрофического склероза.

Именно Куинн привлек внимание общества к этому заболеванию. Об этом сообщила Ассоциация БАС.

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Мы с глубокой грустью сообщаем, что Пат Куинн умер. Пат был соучредителем Ice Bucket Challenge для БАС и вдохновил миллионы людей по всему миру,

– заявили в организации.

Что известно про Патрика Куинна

У Куинна диагностировали боковой амиотрофический склероз в 2013 году, когда ему было 30 лет. После постановки диагноза он и его друг Пит Фрейтс начали распространять информацию о БАСе и собирать средства для борьбы с болезнью. В декабре 2019 года 34-летний Фрейтс умер, он боролся с болезнью 7 лет.

Летом 2014 года флешмоб Ice Bucket Challenge стал вирусным в социальных сетях. Тогда люди начали обнародовать видео, на которых выливали себе на голову ведро ледяной воды. В то же время они передавали так называемую эстафету другим, призывая их к соответствующим действиям и к пожертвованию на исследование БАС.

Справка. "Самый большой феномен соцсетей в истории" – так в ассоциации БАС оценили флешмоб Ice Bucket Challenge. По соответствующим данным, он помог собрать 115 миллионов долларов для организации и 220 миллионов в целом по миру. Это помогло провести новые исследования бокового амиотрофического склероза и способствовало вложению инвестиций в изучение болезни.