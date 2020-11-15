В столице в возрасте 88 лет умер известный украинский ученый Вадим Березовский. Он был профессором, заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Премии Академии наук УССР, специалистом в области физиологии и космической медицины, а также отцом экс-депутата Ольги Богомолец.

О смерти отца в фейсбуке сообщила его дочь, бывшая народный депутат, доктор медицинских наук Ольга Богомолец.

Читайте также После операции умерла жена экс-министра здравоохранения Квиташвили

Не стало папы ... Профессор Березовский Вадим – веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы,

– написала она.

По информации Богомолец, профессор умер в субботу, в 18:30 в Киеве. Причину смерти она не назвала.

Прощание с Вадимом Якимович пройдет в 12:00 в понедельник, 16 ноября, на Байковом кладбище.



В Киеве умер профессор медицины Вадим Березовский / Фейсбук Ольги Богомолец

Что известно о Вадиме Березовского