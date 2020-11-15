В Киеве умер Вадим Березовский – профессор медицины и отец Ольги Богомолец
В столице в возрасте 88 лет умер известный украинский ученый Вадим Березовский. Он был профессором, заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Премии Академии наук УССР, специалистом в области физиологии и космической медицины, а также отцом экс-депутата Ольги Богомолец.
О смерти отца в фейсбуке сообщила его дочь, бывшая народный депутат, доктор медицинских наук Ольга Богомолец.
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Не стало папы ... Профессор Березовский Вадим – веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы,
– написала она.
По информации Богомолец, профессор умер в субботу, в 18:30 в Киеве. Причину смерти она не назвала.
Прощание с Вадимом Якимович пройдет в 12:00 в понедельник, 16 ноября, на Байковом кладбище.
В Киеве умер профессор медицины Вадим Березовский / Фейсбук Ольги Богомолец
Что известно о Вадиме Березовского
- Родился 29 августа 1932 года в столице. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете.
- В течение долгих лет его врачебной практики он создал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии.
- В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротинина первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях.
- Был лауреатом премии Президиума АН УССР за наработки и внедрение в промышленное производство оксинтензометра – первого в СССР прибора для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей.
- Вместе с сотрудниками отдела кардиологии создал и запатентовал устройство дискретного измерения систолического и диастолического напряжения кислорода в миокарде.
- Также создал генераторы искусственного горного воздуха, которые способны обеспечить индивидуальное дозирование нормобарической саногенной гипоксии – приборы "Борей" и "Оротон".
- Березовский активно выступал против застройки Александровской больницы.
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