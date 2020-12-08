От коронавируса 8 декабря умер Вадим Черный. Он был совладельцем одесского отеля "Токио Стар", работал в разные годы в городской власти и даже написал религиозную книгу. Биографию Черного читайте в материале 24 канала.

Черный лечился от коронавируса в больнице "Феофания". Состояние бизнесмена 2 недели было крайне тяжелым, он находился в коме, сообщает 24 канал.

Читайте также Совладелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный умер от COVID-19: детали

Биография Вадима Черного

Вадим Черный родился в 1972 году.

Имел 2 высших образования: экономическое и юридическое. Также имеет подготовку в области политической философии.

Был владельцем одесских отелей "Зирка" и части помещений, где был отель "Токио Стар", здания бывшего ресторана "Киев" на Греческой площади в Одессе построенного там же паркинга.



Вадим Черный на заседании суда по делу о пожаре в "Токио Стар" / Фото "Радио Свобода"

Политическая карьера

В 1994 – 1998 годах Черный был депутатом Одесского горсовета.

В 1998 – 2002 годах был мэром города Арциз Одесской области. Заметим, что на момент избрания Черного мэром ему было всего 26 лет. Во время пребывания в должности полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из 4 человек.

Черный также был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.

С 2002 года был лидером партии "Союз анархистов Украины".

С ноября 2010 года по июнь 2011 года был директором коммунального предприятия "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" (СМЭП).

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от "Блока Натальи Витренко".

Был советником мэра Одессы по борьбе с коррупцией.

Черный также был владельцем сайта "Храбро". Имел в аренде телеканал "Моя Одесса".

Читайте также Умер советский кинорежиссер Александр Гордон

Черный – автор книги "Иисус, не знавший Христа". В книге Черный сделал вывод о тотальной фальсификации евангельских текстов с использованием популярных философских доктрин того времени, и описаний чудес, свойственных религиям близлежащих народов.

В августе 2019 года Черного отправили в СИЗО в связи с пожаром в отеле "Токио Стар", а именно – по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

Пожар вспыхнул в ночь на 17 августа 2019 года. В нем погибли 9 человек.

Причиной пожара стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.

Под стражу взяли Черного как совладельца гостиницы и старшего администратора Ирину Паровик.

Еще одному совладельцу отеля Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщили о подозрении.

Впоследствии Черному заменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

К теме Смертельный пожар в "Токио Стар": пара влюбленных из Киева умерла, держась за руки



Фото с места пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе

На судебных заседаниях по избранию меры пресечения Черный убеждал, что во всех помещениях отеля были установлены противопожарные средства, которые соответствовали всем необходимым нормам, и они сработали. По его словам, там были и разбрызгиватели воды, и световая сигнализация, и звуковая сигнализация. Эти слова подтверждали правоохранители.

Черный также отмечал, что ответственность за столь сильный пожар и человеческие жертвы несет компания, не передавшая информацию о пожаре с пульта в государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Заметим, что пожар в "Токио Стар" комментировал президент Владимир Зеленский. Он усматривал в трагедии вину именно Черного.

Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости,

– заявлял президент в соцсетях.

Заметим, что в ноябре 2019 года Черного отпустили из СИЗО под домашний арест.