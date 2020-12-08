Что известно о Вадиме Черном – совладельце отеля "Токио Стар", который умер от COVID-19
От коронавируса 8 декабря умер Вадим Черный. Он был совладельцем одесского отеля "Токио Стар", работал в разные годы в городской власти и даже написал религиозную книгу. Биографию Черного читайте в материале 24 канала.
Черный лечился от коронавируса в больнице "Феофания". Состояние бизнесмена 2 недели было крайне тяжелым, он находился в коме, сообщает 24 канал.
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Биография Вадима Черного
- Вадим Черный родился в 1972 году.
- Имел 2 высших образования: экономическое и юридическое. Также имеет подготовку в области политической философии.
- Был владельцем одесских отелей "Зирка" и части помещений, где был отель "Токио Стар", здания бывшего ресторана "Киев" на Греческой площади в Одессе построенного там же паркинга.
Вадим Черный на заседании суда по делу о пожаре в "Токио Стар" / Фото "Радио Свобода"
Политическая карьера
- В 1994 – 1998 годах Черный был депутатом Одесского горсовета.
- В 1998 – 2002 годах был мэром города Арциз Одесской области. Заметим, что на момент избрания Черного мэром ему было всего 26 лет. Во время пребывания в должности полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из 4 человек.
- Черный также был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.
- С 2002 года был лидером партии "Союз анархистов Украины".
- С ноября 2010 года по июнь 2011 года был директором коммунального предприятия "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" (СМЭП).
- В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от "Блока Натальи Витренко".
- Был советником мэра Одессы по борьбе с коррупцией.
- Черный также был владельцем сайта "Храбро". Имел в аренде телеканал "Моя Одесса".
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В августе 2019 года Черного отправили в СИЗО в связи с пожаром в отеле "Токио Стар", а именно – по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.
Пожар в отеле "Токио Стар"
- Пожар вспыхнул в ночь на 17 августа 2019 года. В нем погибли 9 человек.
- Причиной пожара стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.
- Под стражу взяли Черного как совладельца гостиницы и старшего администратора Ирину Паровик.
- Еще одному совладельцу отеля Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщили о подозрении.
- Впоследствии Черному заменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
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Фото с места пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе
На судебных заседаниях по избранию меры пресечения Черный убеждал, что во всех помещениях отеля были установлены противопожарные средства, которые соответствовали всем необходимым нормам, и они сработали. По его словам, там были и разбрызгиватели воды, и световая сигнализация, и звуковая сигнализация. Эти слова подтверждали правоохранители.
Черный также отмечал, что ответственность за столь сильный пожар и человеческие жертвы несет компания, не передавшая информацию о пожаре с пульта в государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Заметим, что пожар в "Токио Стар" комментировал президент Владимир Зеленский. Он усматривал в трагедии вину именно Черного.
Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости,
– заявлял президент в соцсетях.
Заметим, что в ноябре 2019 года Черного отпустили из СИЗО под домашний арест.
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