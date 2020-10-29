На 67 году жизни 29 октября скончался бывший народный депутат Украины Валерий Бабич. Причиной смерти бывшего политика называют коронавирусную болезнь.

О смерти Валерия Бабича сообщила пресс-секретарь "Украинского союза предпринимателей и промышленников" Марина Кинах.

К слову Умер Анатолий Федорчук – действующий мэр Борисполя и главный претендент на должность

Сегодня от этой страшной болезни ушел мужчина большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич,

- сообщила Марина Кинах.

Она выразила свои искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Валерия Бабича.

Что известно о Валерии Бабиче: