От коронавируса умер Валерий Бабич – бывший нардеп и кандидат в президенты
На 67 году жизни 29 октября скончался бывший народный депутат Украины Валерий Бабич. Причиной смерти бывшего политика называют коронавирусную болезнь.
О смерти Валерия Бабича сообщила пресс-секретарь "Украинского союза предпринимателей и промышленников" Марина Кинах.
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Сегодня от этой страшной болезни ушел мужчина большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич,
- сообщила Марина Кинах.
Она выразила свои искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Валерия Бабича.
Что известно о Валерии Бабиче:
- Это украинский предприниматель, общественный деятель и бывший политик. Бабич родился в 1953 году в городе Бродах Львовской области.
- Он был первым президентом АО "Украинская финансовая группа", вице-президентом Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко.
- Политическую карьеру начинал с должности советника президента Леонида Кравчука в 1993 – 1994 годах. В 1994 году также баллотировался в президенты. Со своими 2,48% занял пятое место и во второй тур не попал.
- При этом в том же 1994 году был избран народным депутатом Украины. В Верховной Раде проработал в течение 2 и 3 созывов, в 1994 – 2002 годах.