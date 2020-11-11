От осложнений коронавируса 10 ноября в Полтаве умер военный врач Виталий Нетребовский. Ранее мужчина был медиком на войне на Донбассе.

Что известно о Нетребовського

Нетребовский присоединился к военным на Востоке в 2014 году, он был капитаном медицинской службы. Об этом сообщили на странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в фейсбуке.

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В 2016 году врач завершил службу. Затем работал в городской больнице Полтавы. Во время пандемии Нетребовский лечил пациентов с коронавирусом.

С грустью сообщаем о потере нашего товарища, замечательного врача и прекрасного человека Виталия Нетребовського. Выражаем искренние соболезнования семье Виталия,

– написали в бригаде.

По информации "Полтавщины", прощаться с Нетребовським будут 12 ноября на территории Полтавской областной клинической больницы Склифосовского.

Обратите внимание! В октябре главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что от осложнений коронавируса в Украине уже погибли как минимум 140 медиков.