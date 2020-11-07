На рассвете 7 ноября на передовой в Луганской области погиб 20-летний военный Олег Свинарик. Причины смерти военного пока неизвестны, но в штабе ООС уточнили 24 каналу, что это точно была не боевая потеря.

Олег Свинарик погиб около 6 утра 7 ноября в районе поселка Половинкино Луганской области. Об этом первым сообщил военный Владимир Штурм в своем фейсбуке.

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Что известно о погибшем

Олег Свинарик родился 23 августа 2000 года – на момент смерти ему исполнилось всего 20 лет.

Родом парень из села Арламовская Воля Мостиского района Львовской области.

У Олега остались родители и двое родных братьев.

Парень самостоятельно решил подписать контракт с Вооруженными силами Украины в 2019 году. Он проходил военную службу в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Что известно о гибели Олега Свинарика

Известно, что трагедия случилась в 6 утра 7 ноября, и ее обстоятельства пока не разглашают.

По данным штаба ООС, по состоянию на 18 часов 7 ноября вражеских обстрелов на передовой не зафиксировано. Эту же информацию подтвердили в пресс-центре штаба в комментарии 24 каналу.

Нам уточнили, что не владеют информацией об обстоятельствах гибели военного, но это точно была не боевая потеря.



Военный Олег Свинарик / Фото ГО "Центр Гарант"