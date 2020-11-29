После тяжелой болезни в возрасте 55 лет умер Сергей Черненко. Он был журналистом, аналитиком, исследователем средств массовой информации и участником первого состава редакции "Телекритики" и "Детектор медиа".

Информацию о смерти медиаэксперта рассказал его друг Ярослав Латко. Об этом сообщили на сайте "Детектор медиа".

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Какова причина смерти

По словам родных, журналист тяжело болел. Также он пережил 4 инсульта.

"Детектор медиа" выражает соболезнования родным и близким Сергея Черненко. Глубоко скорбим, наш искренний друг и коллега,

– отметили журналисты.

Хоронить Черненко будут в Тернополе, рядом с матерью. Время и место прощания сообщат 30 ноября.

Что известно о Сергее Черненко: главные факты