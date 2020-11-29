В 55-летнем возрасте умер журналист Сергей Черненко: что о нем известно
После тяжелой болезни в возрасте 55 лет умер Сергей Черненко. Он был журналистом, аналитиком, исследователем средств массовой информации и участником первого состава редакции "Телекритики" и "Детектор медиа".
Информацию о смерти медиаэксперта рассказал его друг Ярослав Латко. Об этом сообщили на сайте "Детектор медиа".
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Какова причина смерти
По словам родных, журналист тяжело болел. Также он пережил 4 инсульта.
"Детектор медиа" выражает соболезнования родным и близким Сергея Черненко. Глубоко скорбим, наш искренний друг и коллега,
– отметили журналисты.
Хоронить Черненко будут в Тернополе, рядом с матерью. Время и место прощания сообщат 30 ноября.
Что известно о Сергее Черненко: главные факты
- Сергей Черненко работал в 1990-х годах в газете "День".
- В сентябре 2001 года присоединился к команде Натальи Лигачевой, создавшей онлайн-издание "Телекритика".
- До мая 2005 года Черненко работал в команде "Детектор медиа". В дальнейшем оставался регулярным корреспондентом издания.
- Эксперт занимался глубокими исследованиями медиа. Он работал в Национальном институте стратегических исследований заведующим сектором мониторинговых исследований отдела внешних коммуникаций.
- Также был членом экспертного совета при Министерстве информационной политики.
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