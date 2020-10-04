На 81 году жизни 3 октября умерла украинская журналистка и правозащитница Раиса Руденко. Смерть наступила после неудачной нейрохирургической операции, после которой Руденко две недели находилась в коме.

Раиса Руденко была женой известного украинского писателя Николая Руденко. О трагической вести сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в фейсбуке. Важно Последний фильм с Чедвиком Боузманом выйдет посмертно: что известно о ленте и первые фото Что известно об украинской правозащитнице Раиса Руденко родилась 20 ноября 1939 года в селе Петровка Днепропетровской области в семье селян. В детстве пережила травму – девочка упала с чердака и долгое время находилась в коме. После этого Раиса никого не узнавала, ей пришлось заново знакомиться с родными и учиться.

и долгое время находилась в коме. После этого Раиса никого не узнавала, ей пришлось После окончания школы уехала в Киев и осталась там. Работала, а вечерами училась на курсах медсестер , потом секретарей-машинисток.

, потом секретарей-машинисток. В 1964 году вышла замуж за рабочего Виктора Онищенко , но брак распался через год. Летом 1969 года познакомилась с писателем Николаем Руденко , которому перепечатывала тексты. В 1971 году пара поженилась.

, но брак распался через год. Летом 1969 года познакомилась с , которому перепечатывала тексты. В 1971 году пара поженилась. 9 ноября 1976 года Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинкской Группы. Все подготовительные документы, первые Меморандумы, Кредо единства, списки репрессированных украинских патриотов и другое – до ареста мужа – печатала Раиса.

– печатала Раиса. Раиса Руденко была арестована 15 апреля 1981 года и в августе осуждена Киевским облсудом на 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки. Весной 1984 года ее привозили в СИЗО КГБ в Киев, уговаривали раскаяться, но она решительно отказалась. Муж Раисы также был репрессирован.

и в августе осуждена Киевским облсудом Весной 1984 года ее привозили в СИЗО КГБ в Киев, уговаривали раскаяться, но она решительно отказалась. Муж Раисы также был репрессирован. Супруги вернулись в Украину только после провозглашения независимости. Но и здесь возникли проблемы – из-за того, что Раиса не проживала последние 4 года в Украине у нее забрали украинское гражданство. Она должна была взять гражданство США. Однако впоследствии все же вернулась в Украину.

Но и здесь возникли проблемы – из-за того, что Раиса не проживала последние 4 года в Украине у нее забрали украинское гражданство. Она должна была взять гражданство США. Однако впоследствии все же вернулась в Украину. После смерти Николая Руденко в 2004 году его жена упорядочила архив работ писателя, в 2019 году передала Национальной библиотеке имени Вернадского. Сидоржевский заявил, что Раису Руденко похоронят возле ее мужа.