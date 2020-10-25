В Днепре умерла старейшая украинская волонтерка – Людмила Савченко. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а последние годы своей жизни посвятила помощи украинским воинам, которые защищают Украину на Донбассе.

Военные ласково называли волонтерку бабушкой Людой. О ее смерти 24 октября на своей странице в фейсбуке сообщила офицер ВСУ Елена Белозерская.

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Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди старались помочь ей, отказывалась, брала лишь то, что можно отнести солдатам. Земля пухом бабушке Люде, вечная память,

– написала Белозерская.

Смотрите фото Людмилы Савченко с военными / Фото с фейсбук-страницы Марты Тумановой

Что известно о волонтерстве Савченко

Волонтерке Савченко было почти 90 лет. Она мечтала побывать на фронте, но когда ей предложили поехать на Донбасс, отказалась, потому что не хотела становиться обузой для солдат.

Савченко готовила еду и кормила раненых в больнице в Днепре, а также работала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр".

Что говорят украинцы о Савченко

Украинцы поражены новостью о смерти волонтерки. В сети они делятся трогательными комментариями об активистке. Предлагаем самые щемящие: