Молнии – достаточно загадочное явление, ведь даже ведущие ученые не могут прийти к согласию относительно их природы. К тому же, не все признают, что они существуют.

О популярных мифах о молниях, ​​а также об опасности, которую они несут – читайте в материале программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. Молния не бьет дважды в одно место

Эксперт по защите от молний Евгений Баранник утверждает, что такое утверждение является ошибочным, ведь молния может ударять в одно место множество раз. Например, уже неоднократно фиксировали, как она попадала в Киевскую телебашню.

Миф 2. Молния чаще всего ударяет в одинокие дубы

Дуб недаром в древности называли деревом Перуна. Согласно статистике, из 100 попаданий в деревья, 54 – дубы. Оказалось, что дуб – это отличный громоотвод, ведь его корни достигают подземных вод, а само дерево очень высокое. А вот реже всего молния попадает в клены и орешник.

Чем выше объект, тем больше молний он притягивает. Однако при определенной высоте она не обязательно может попасть в верхушку дерева,

– отметил эксперт по защите от молний.



Удар молнии / Фото Getty Images

Миф 3. Молнии бывают без грома

Молния, которая появляется из верхней части облака, может лететь 10 – 15 километров. Однако эксперты отмечают, что молнии без грома не бывает. Человек просто не всегда может это услышать. Если между вспышкой молнии и громом меньше 30 секунд, то необходимо немедленно позаботиться о собственной безопасности. По словам экспертов, иногда бывает очень сильный разряд тока, который может даже убить человека. При этом грома в небе может и не быть.

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Миф 4. Металл притягивает молнию, а резина – защищает

Все предметы, которые являются токопроводящими, повышают риск человека получить неприятные последствия после грозы. Стоит отметить, что молния окутывает предмет, в который она целит. Во время грозы металлические объекты могут только навредить человеку. Ток будет проходить через эти элементы и нагреет их, а это может навредить человеку. Также эксперты советуют брать во время грозы дождевик вместо зонта.

Миф 5. Мобильный телефон опасен во время грозы

Утверждение, что во время грозы не стоит пользоваться мобильным телефоном, является очень распространенным. По словам экспертов, уровень электрического поля, который он создает незначительный. То есть мобильные телефоны не представляют опасности во время грозы.

"Если бы мобильные привлекали молнии, они бы были на всех системах защиты от молний", – отметил эксперт по защите от молний Евгений Баранник.

Как вести себя во время грозы держаться подальше от высоких объектов;

избегать водоемов или мест, в которых собирается вода;

закрыть окна в здании или авто;

не касаться фонарей и электроприборов;

не паниковать.

Миф 6. Гроза уничтожает электроприборы

Молния не может уничтожить электроприборы, которые размещены в железобетонных сооружениях, а вот кирпичные дома стоит оборудовать электрозащитой. При прямом ударе в антенну телевизор действительно может "сгореть". То есть, такое утверждение – не выдумка.

Миф 7. В авто и самолете опасно во время грозы

Ток не проходит внутрь объекта, в который он попал, а пытается окружить его поверхность. Эксперты утверждают, что находиться в автомобиле во время грозы безопасно. Угрозу могут представлять старые авто, у которых лобовое стекло стоит вертикально. Впрочем, некоторые убеждены, что если человек движется в автомобиле во время сильной грозы, то все же стоит остановиться и подождать, когда она утихнет.

"Если человек ведет машину, удар молнии может так изменить технические характеристики машины, что он ее не удержит на дороге. Вот в этом дело", – отметил Баранник.

Нахождение на борту самолета во время грозы также является безопасным. Все оборудование на борту проходит проверку. Гроза не повредит его и позволит безопасно приземлиться.

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Миф 8. Молнии являются целебными

Когда молния попадает в человека, то она в первую очередь повреждает нервную систему. Согласно данным, ежегодно в мире погибает около 3 тысяч человек из-за прямого удара молнии. Впрочем, скорее всего может попасть не в человека, а в место возле него. Такой удар выдержит не каждый, ведь он достаточно мощный. Если это все же случилось, то стоит сразу обратиться к невропатологу. В то же время, подтверждений того, что молния является целебной нет.

Миф 9. Шаровые молнии существуют

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что шаровые молнии действительно существуют, но это явление довольно редкое. Научных наблюдений по этому вопросу пока очень мало. На сегодня есть снимки, подтверждающие существование шаровых молний, ​​однако, это не дает возможности подробнее узнать о нем. Несмотря на это, трудно сказать действительно ли это явление существует, поэтому верить в него или нет – выбор каждого человека.



Шаровая молния / Фото Joe Thomissen

Миф 10. Во время грозы нельзя держаться за руки

Если человека рядом ударила молния, существует вероятность повторного возгорания. Однако пострадавший от удара человек не представляет опасности. Для того, чтобы избежать таких случаев, эксперты советуют не паниковать, ведь это может помешать принять правильное решение, и найти для себя безопасное место, чтобы спрятаться.