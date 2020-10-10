Азербайджанские беспилотники нанесли сокрушительный удар тяжелой армянской технике. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах "Байрактары".

Видеозапись атаки "Байрактара" опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

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Беспилотные летательные аппараты уничтожили 3 армянские самоходные артиллерийские установки "Акация", а так называемый беспилотник-камикадзе "Хароп" – радар противовоздушной обороны СТ-68У и зенитно-ракетную систему С-300.

Подразделения армии Азербайджана уничтожили тяжелую военную технику Армении: видео

Также применение БПЛА-камикадзе по радару ПВО СТ-68У опубликовал на своем канале Asad Mammadov.

Применение БПЛА-камикадзе: видео

В то же время кадры применения беспилотника "Хароп" по зенитно-ракетной системе С-300 опубликовала пользователь Tamilla Aliyeva.

БПЛА-камикадзе "Хароп": смотрите видео

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