Уничтожение военной техники Армении: видео Минобороны Азербайджана
Азербайджанские беспилотники нанесли сокрушительный удар тяжелой армянской технике. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах "Байрактары".
Видеозапись атаки "Байрактара" опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
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Беспилотные летательные аппараты уничтожили 3 армянские самоходные артиллерийские установки "Акация", а так называемый беспилотник-камикадзе "Хароп" – радар противовоздушной обороны СТ-68У и зенитно-ракетную систему С-300.
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Также применение БПЛА-камикадзе по радару ПВО СТ-68У опубликовал на своем канале Asad Mammadov.
Применение БПЛА-камикадзе: видео
В то же время кадры применения беспилотника "Хароп" по зенитно-ракетной системе С-300 опубликовала пользователь Tamilla Aliyeva.
БПЛА-камикадзе "Хароп": смотрите видео