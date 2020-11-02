Он начал свою войну пехотинцем в финской армии, а закончил командиром отряда американских диверсантов во Вьетнаме. Необычная история прирожденного воина Лаури Тёрни, успевшего отслужить в трех армиях.

Поздней осенью 1939 года Советский Союз напал на Финляндию. Среди финского войска было много добровольцев – кто-то постарше, а кто-то совсем молодой. Одним из юношей, которые в свои 20 стал к оружию, был Лаури Тёрни. Подробнее – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Среди прочих его черт самой выразительной был талант воевать. И эти умения он отшлифовывал на службе в 3 армиях, став одним из самых известных финских бойцов – настоящим воплощением берсерков ХХ века.

Участие в войне между СССР и Финляндией

В 1939 году Лаури Тёрни было 20 лет. За спиной – год службы в мирное время. Крещение огнем состоялось в битвах на Ладожском озере. Лучше зная местность они удачно обрезали коммуникации оккупантам. Здесь прославились финские лыжные части и снайперы.

На фронте не хватало офицеров. Тёрни был после сержантских курсов и его назначили командиром шведскоязычного батальона.

"Эти люди были постарше. Считалось, что из них не получится добрых бойцов. Но благодаря Тёрни они справились. О Тёрни и его "мешков" писали газеты, называя их грозными воинами", – рассказал писатель Карие Каллонен.



Лаури Тёрни / Фото The Famous People

Сам Тёрни не разговаривал по-шведски и общался с бойцами своей роты преимущественно жестами. Хотя в офицерской школе оценки у него были не самые лучшие, за боевые заслуги он получил Орден Креста Свободы 1 и 2 ранга.

Подписанное с русскими перемирие ничего хорошего не обещало. Страна погрузилась в кризис, перешла на продуктовые карточки. Среди 10% потерянной территории был родной Виипури, где родился Тёрни. Под советской оккупацией город переименовали в Выборг. Его семье пришлось бежать из родного дома.

Этот факт сыграл решающую роль в жизни финского военного и стал мотором, который заряжал его желание мести за потерянный дом.

Период Второй мировой войны

То, что будет новая война мало кто сомневался. В рамках транзитного соглашения с гитлеровской Германией Финляндия получила помощь в вооружении и выучке военных.

Лаури Тёрни вызвался добровольцем в Финский батальон "Ваффен СС", которым доукомплектовали дивизию"Викинг". С ней он проходит обучение в Вене.

Он был талантливым и спокойным курсантом. В то же время создавалось впечатление, что он наблюдает за всем, будто со стороны. И общаться с ним было не просто,

– вспомнил солдат дивизии "Викинг" Пентти Ліуккунен.

Получив звание унтерштурмфюрера Лаури рассорился с немецким руководством, и вернулся домой снова воевать. 26 июня 1941 года началась новая война с Советским Союзом. Яткосота – так называемая война продолжения. Тёрни поручил роту пулеметчиков, а затем и танковый взвод.

Товарищ Лаури отметил, что из советских танков, оставленных русскими на поле битвы, был сформирован танковый отряд Тёрни.

Он участвовал во многих сражениях и сыграл важную роль на этом участке фронта, особенно после взятия Петрозаводска. Войска были истощены, и для них важно было, что впереди идет Тёрни.

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В начале 1942 года Лаури Тёрни подняли в звании к командиру полка. На тот момент ему было всего 23 года и он стал один из самых молодых старших офицеров финской армии. Но на месте этот финн не сидел. Во главе с диверсионными группами он ходил в разведку.

Тёрни возглавил контрдиверсионный отряд

Меньше чем за год Тёрни поручили контрдиверсионный отряд, который должен был вылавливать советские диверсионные группы и совершать рейды в глубокий тыл противника. Формирование называлось его именем – "Егерская рота Тёрни".

Все им завидовали. И я тоже, пока не попал к нему. Репутация у подразделения была безупречна. Кормили лучше, увольнений было больше. Но и в боевых условиях требования были жестче,

– отметил Ристо Каино из "Егерской роты Тёрни".

По словам солдата отряда Тёрни, потерь было сравнительно немного. Сам командир отряда не брался за задание, если видел его бессмысленность. Говорил: "Холодно, идите сами", и не брался за то, где был риск потери своих людей.

Их называли "финскими дьяволами". В боях и тренировках рождались новые связи без лишних формальностей.



Лейтенант финской армии Лаури Тёрни (посередине) / Фото Википедии

"Нам не надо было называть его "господин лейтенант". Это даже не обсуждалось. У нас ни у кого не было поблажек, как и наказаний. Провинившихся он просто сам бил", - заметил Ристо Каино.

Главной задачей его группы были:

выходы в серую зону;

охота за языками;

диверсионные рейды вражескими тылами.

Впоследствии Лаури Тёрни был награжден главной боевой наградой Финляндии – Крестом Маннергейма и немецким Железным Крестом второго ранга.

Его тревожило решение Финляндии выйти из войны. В 1944 году капитана Лауро Тёрни демобилизовали. Для человека, который 6 лет отвоевал, и готов биться дальше состояние, в котором он оказался, было шоком. Сначала он пытался влиться в финское антикоммунистическое подполье.

Но его быстро вычислили и могли бросить за решетку, если бы не побег.

Жизнь после Второй мировой войны

В январе 1945 года Тёрни на подводной лодке отправился в Германию. Он планировал пройти обучение в зондеркоманде "Норд". Подразделение готовили к диверсионно-подрывной работе в Финляндии. Но это были уже последние дни Рейха.

Приняв участие в нескольких стычках с красноармейцами, Тёрни сначала сдался американо-британским войскам, после чего с поддельными документами вернулся домой. И снова только временно.

Послевоенная Финляндия, чтобы не провоцировать Москву на новую войну начинает охоту за ветеранами –

особенно такими отчаянными, как Тёрни.

Справка. В 1946, когда Тёрни пытался перебраться в Хельсинки, куда выселили его семью из Карелии, на солдата надела наручники Вальпо. Финская служба разведки бросила офицера за решетку на 6 лет. Несколько попыток побега экс-диверсанта провалились.

Покинуть камеру он смог лишь через 2 года после амнистии. И уже не дожидаясь, нелегально Лауро перебрался в Швецию.

Швеции Тёрни стал словно другим человеком. Перестал пить, научился отдыхать и даже влюбился,

– вспомнил писатель Кари Каллонен.

Перспективы свить уютное семейное гнездо не убедили Тёрни. Вскоре ему должно было исполниться 30, а он не мог найти себе места в мирной жизни. Тем более, что его снова пытались бросить за решетку.

Выдернуть у судьбы еще один шанс он попытался под предлогом больше заработать. Лаури записался на торговый корабль, направлявшийся в Венесуэлу.



Лаури Тёрни с женой / Фото из открытых источников

Как Тёрни попал в США

В Каракасе он встретил однополчан, которые подговорили его любой ценой добраться до США. Они посадили его на шведское судно, которое должно было идти в Штаты.

Когда он проплывал Мексиканский залив, Тёрни прыгнул за борт, и вплавь добрался до берегов штата Алабама. Это был 1950 год. Американская мечта для него заключалась в возможности зацепиться за что-то военного характера.

"В штатах Тёрни повезло. Там уже были финны в армии – люди Мартинена. Они знали о боевых заслугах Тёрни, и смогли посодействовать, чтобы у него появилась возможность делать карьеру в американской армии", – прокомментировал писатель Карие Каллонен.

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Служба в армии Соединенных Штатов Америки

Ему было 35, а за спиной – две войны. Тогда Тёрни начал опыт службы в третьей армии. Сначала надо было подтянуть английский. За год его взяли на должность инструктора в войска спецназначения, где лучше всего оценили его опыт диверсионной и контрдиверсионной работы.

Там, за океаном, Лаури Тёрни стал Ларри Торном.

Ларри был крут. Он был хорошим другом и постоянно в хорошей физической форме,

– отметил военный сил спецназначения США Ганс Манц.

Несмотря на лестные отзывы, "старому волку" трудно было получить офицерское звание. Помешало его прошлое. Для американцев защита финном родины была не такой очевидной, как связь Финляндии с Гитлером. И чтобы не рисковать, к финнам относились с сомнением.

Однако Тёрни оставался в армии. В составе американских частей он попал в Германию, но его быстро оттуда убрали.

"Как - то он был с девушкой в баре. Это было в Аугсбурге. Некоторые присутствующие немцы знали, что он американец и попытались наехать на него. Ларри это быстро надоело. И он "успокоил" их стулом из бара", – вспомнил спецназовец США Чарли Нортон.



Лаури Тёрни за свою жизнь отслужил в трех армиях / Фото Ilta-Sanomat

Тёрни снова вернулся в Штаты. Службу в зеленых беретах он совмещал с обучением на офицерских курсах и нескольких миссиях. Опыт и профессионализм военного ремесла принесли ему авторитет в американской армии.

Трагическая смерть во Вьетнамской войне

Через 9 лет он с американскими войсками отправился на свою третью войну – во Вьетнам. Там понадобились его знания диверсионной и партизанской тактики. Он возглавлял группу "наблюдения и контроля", которая выполняла рейды в тыл противника.

Проще говоря, Ларри Торн снова попал в привычную для себя среду.

Начались разведывательные рейды на территорию Лаоса. Главная задача – выявить опорные пункты и пути коммуникации Вьетконга, чтобы нанести по ним массированные артудары,

– пояснил военный Чарли Нортон.

18 октября 1965 года он отправился на разведку. Американцы искали главную коммуникационную артерию вьетконговцев – путь Хо Ши Мина.

Неожиданно связь с вертолетом финна оборвалась. Более 50 вылетов в район исчезновения разведчиков ничего не дали.

"Те, кто хорошо знал Ларри, не сомневались: если он жив, то он вернется. Очень сильно верили в его опыт. Если кто и выживет, то это точно Ларри. И ждали, что однажды он выйдет из джунглей с ружьем на плече", – рассказал Чарли Нортон.

Через год Лаури Тёрни присвоили посмертно звание майора Национальной армии США.



Награды военного Лаури Тёрни / Фото из открытых источников

Жизненный путь финна был настолько непривычным, а боевая репутация яркой, что разгадать секрет его исчезновения пытались очень долго.

В конце концов его останки финские поисковики нашли лишь через 30 лет – в 1999 году. Их перевезли в США и похоронили с большими почестями.



Могила Лаури Тёрни в США / Фото Википедии

В 2010 году он был назван первым Почетным членом полка специальных войск Армии США. Дома, по итогам национального опроса, Лаури Тёрни вошел в сотню самых известных финнов.