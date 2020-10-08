В Центре информации и документации НАТО в Украине появилась новая директор. Эту должность заняла латвийская дипломатка Винета Кляйне. На новой должности Винета Кляйне сменит Барбору Маронкову.

Несколько лет назад она работала старшим советником по стратегическим коммуникациям Консультативной миссии ЕС. Своими достижениями и впечатлениями от работы в Украине дипломатка поделилась с журналистами "Фактора безопасности" на 24 канале.

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Кто такая Барбора Маронкова? Это дипломатка из Словакии. Долгое время она занималась повышением осведомленности граждан о НАТО на Родине. Для этого еще в 2003 году основала и возглавила словацкую неправительственную организацию по европейским и североатлантическим вопросам.



Еще за 3 года начала работу в Отделе публичной дипломатии Альянса в Брюсселе. С тех пор руководила проэктами по информированию о деятельности НАТО в странах союзников.



С сентября 2010 года разрабатывала программы публичной дипломатии в странах Западных Балкан. И помогала правительствам Албании, Хорватии и Черногории гарантировать поддержку населения на пути в НАТО.

О проектах

На что вообще направлены информационные проекты, которые поддерживает Центр информации и документации НАТО в Украине?

Центр информации и документации НАТО действует в Украине еще с 1997 года. С тех пор наша миссия почти не изменилась. Изменились лишь методы коммуникации. Лет 15 назад, скажем, мои коллеги бы загрузили машину публикациями о НАТО и ездили бы по регионам Украины, чтобы распространять их между местными библиотеками.

Сегодня мы создаем собственный цифровой контент и короткометражные видеоролики, которые, кстати, размещаем на страницах своих же соцсетей. Однако по сути мы делаем то же, что и 20 лет назад – информируем граждан о состоянии и результатах сотрудничества между НАТО и Украиной. Наша цель – повысить осведомленность общества о Североатлантическом альянсе.

Барбора, в Центре НАТО вы создали художественую площадку, которая позволил вести диалог между Украиной и НАТО в новом, скажем так, творческом формате! Почему это важно по вашему мнению?

А это очень интересная история. На самом деле мы не планировали создавать креативное пространство. Когда мы переехали в это здание в 2017 году, просто хотели как-то украсить стены. Поэтому начали пересматривать нашу коллекцию картин и фотографий, которая уже собралась за предыдущие годы. А потом эта идея переросла в полноценную инициативу. И сегодня мы уже гордимся настоящим Артцентром, где регулярно устраиваем выставки современных украинских художников, профессиональных фотографов или произведений классического искусства.



Барбора Маронкова / Скриншот с видео

Здесь собираются представители дипломатических кругов, украинского и международных организаций в Украине. На самом деле такие мероприятия крайне важны. Ведь культурная дипломатия является частью публичной дипломатии. Поэтому, это наш вклад в реализацию публичной дипломатии НАТО в Украине.

Об информационной войне

Сегодня информпространство не имеет границ и дезинформация приобрела вселенские масштабы. Как сегодня в НАТО оценивают применения информационного оружия такими государствами, как Россия, ведь именно она – в эпицентре информационного противоборства?

НАТО рассматривает информационную войну как составляющую масштабной – гибридной – войны. Сюда же относятся кибератаки и атаки на критическую инфраструктуру или энергоносители. В комплексе все эти элементы формируют гибридное среду, в соответствии с которой Североатлантический альянс и действует. Как правило, ответ НАТО мгновенный. Подтверждением этому стала реакция на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Россия ведет свою информационную войну против Украины и демократических стран мира активно и длительное время. Под прицел дезинформации которую производит Россия часто попадает и НАТО. Какие шаги предпринимает альянс в противодействии этоми информационному нашествию?

НАТО не отвечает пропагандой на пропаганду. Наш ответ – это достоверные факты и правдивая информация. Мы считаем, что именно проактивная коммуникация в итоге и продемонстрирует наши ценности и принципы. В нашем арсенале целый комплекс современных коммуникационных средств:

цифровые коммуникации,

социальные медиа,

личные встречи и мероприятия с гражданами.

А основой всего является мощная и скоординированная стратегическая коммуникация. Чрезвычайно важным инструментом в этом комплексе мероприятий являются независимые медиа. В борьбе с дезинформацией роль независимых журналистов определяющая.

О фейках России

Россия активно использует любой повод для дискредитации НАТО. Например COVID-19 во время которого Российская Федерация активно распространяет фейки якобы НАТО имеет отношение к созданию и распространению вируса. Скажите, пожалуйста, может ли альянс оперативно реагировать на подобные информационные вбросы?

Действительно, в течение нескольких последних месяцев мы наблюдали как российские источники заявляют, что НАТО каким-то образом отвечает за распространения вируса. Эти же источники утверждают, что авторитарные режимы способны лучше защитить своих граждан во время пандемии, чем демократичные.

На это мы отвечаем собственным нарративом и, опять же, фактами. В частности, демонстрируем конкретные действия союзников во времена пандемии: они обеспечивают стратегические авиаперевозки, предоставляют критические медсредства и выделяют военнослужащих, чтобы помочь в развертывании полевых госпиталей.

Все это мы освещаем через средства цифровой коммуникации и социальные медиа. Кроме того, мы считаем международную координацию одним из важнейших элементов борьбы с пропагандой. Мы активно сотрудничаем с Европейским Союзом, ООН и странами большой семерки. Ведь эта конкретная дезинформация направлена ​​против нас.

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О дипломатии в отношении Украины

НАТО – открытая организация, где публичная дипломатия занимает важное место? Скажите, пожалуйста, какова ее роль в системе коллективной безопасности Альянса? А также как формируется публичная дипломатия в отношении Украины?

НАТО действительно очень много внимания уделяет открытости. Более того, с момента создания Альянса мы всегда были глубоко убеждены в необходимости активно коммуницировать с нашими гражданами о том, что собственно делает эта организация.

И уже в 1950 году мы создали первую информационную службу НАТО.

В 1956 году были рассмотрены немилитарные аспекты НАТО и их роль в обеспечении безопасности.

И ключевой признали необходимость создания действенной системы публичной информации, развитие культурной дипломатии, образовательные семинары, пресс-туры, приглашение посетителей в штаб-квартиру НАТО.

Недавно Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Решение, которое принял Североатлантический совет громко встретили в Украине. Однако, Вы, как представитель Альянса, можете сказать, это новая ступенька на которую поднялась Украины на пути в НАТО, или новая дистанция, а значит, новые вызовы для нашего государства? И что вообще дает нам этот статус?

Летом Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Это часть инициативы НАТО в совместимости с партнерами. Его основная цель – поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и теми партнерами, которые сделали существенный вклад в миссии и операции под эгидой НАТО. На сегодня таких партнеров 6:

Австралия,

Грузия,

Иордания,

Финляндия,

Швеция

Украина.

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Для Украины новый статус означает индивидуальные возможности, в частности совершенствовать совместимость с подразделениями стран-членов Альянса. Кроме того, это и доступ к программам совместимости и к учениям, широкий обмен информацией. В то же время важно отметить, что статус Украины как партнера с расширенными возможностями не является предпосылкой для любого решения относительно ее членства в НАТО.