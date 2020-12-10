Завесу новейших разработок ученых открывает новый проект Альянса "Наука НАТО". В серии роликов подробно разъясняют значение изобретений, разработанных в рамках программы Альянса "Наука ради мира и безопасности".

В течение более 6 десятилетий объединяет лучших ученых со всей планеты. И они не устают доказывать: благодаря современным технологиям можно гарантировать мир и уберечь от беды. Как именно – узнайте в программе "Фактор Безопасности" на 24 канале.

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Пластырь, который заживляет раны

Хронические раны могут заживать месяцами. Они приносят человеку страдания и открывают путь опасным инфекциям. Но все это может остаться позади – благодаря уникальной разработке ученых.

Ученые из Бельгии, Японии, Италии и Испании изобрели специальный пластырь. Он ускоряет заживление ран. Исследования показали: регенерация происходит значительно быстрее, чем при использовании традиционных перевязочных материалов.

Пластырь может работать с клеточными технологиями, благодаря чему время заживления ран сокращается, и вместо одного месяца может длиться всего 10 дней,

– рассказал инженер Ваня Мишкович.

Как это работает

Заживление происходит быстрее благодаря изменениям в микроокружении раны, которое влияет на иммунные клетки. Благодаря современным датчикам, пластырь способен контролировать и температуру организма, степень активности ионов водорода, то есть степень кислотности, и другие химические процессы в области с раной.



Пластырь, который заживляет раны / Скриншот с видео

Ученые утверждают, что датчик поможет врачам определить пациентов, которые действительно нуждаются в неотложной помощи. А сами люди будут понимать, когда надо обратиться к медикам.

Рана сама разговаривает с вами. Через такие индикаторы, как температура, уровень активности ионов водорода и химические сигналы, она сообщает вам, насколько хорошо заживает, или все же проигрывает в борьбе с инфекцией,

– отметил Мишкович.

Уникальный проект разработали при поддержке программы НАТО "Наука ради мира и безопасности". Новинку уже применяют на практике Европейское космическое агентство и НАСА для испытаний в условиях невесомости.

Ученые говорят, что данные можно загружать в программное обеспечение искусственного интеллекта, чтобы указать, когда время проверить рану. Даже испытывают его в условиях невесомости, чтобы астронавты могли использовать этот датчик во время миссий на Луну или даже на Марсе.

Изобретение незаменимо при необходимости экстренной медицинской помощи – убеждены ученые. В том числе и в зонах боевых действий. Пластыри облегчать состояние раненых военнослужащих прежде всего вследствии химического отравления. Кроме того, лечение пациент может получать где угодно, даже не выходя из дома.

Создание научного комитета НАТО

Научная программа НАТО уже более 60 лет способствует сотрудничеству стран в невоенной области – для укрепления мира во всем мире. Еще в 1958 году Североатлантический совет в Париже официально объявил о создании Научного комитета. С тех пор программа преодолела долгий путь. С началом нового тысячелетия традиционные угрозы безопасности изменились. Поэтому в Альянсе начали думать, как реформировать работу, в том числе и науку.

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"Наука ради мира и безопасности"

Обновленная программа появилась на свет в 2006 году и получила название "Наука ради мира и безопасности". Именно под таким лозунгом она объединила все страны-члены и 30 партнеров НАТО. Приоритеты программы за время ее существования постоянно обновлялись от киберугроз и борьбы с терроризмом – до усиления энергобезопасности.

Специальные воздушные шары

Специальные воздушные шары также могут способствовать безопасности. Над новой разработкой ученые НАТО работают совместно с партнерами из Университета Нового Южного Уэльса и при поддержке программы НАТО "Наука ради мира и безопасности". Аэростаты ученые окрестили "глазом в небе". И не зря! Ведь эти аппараты оснащены специальными радарами и камерами с высоким разрешением. Поэтому могут подниматься в стратосферу, делать с высоты фотографии и отправлять их на Землю.



"Глаз в небе" / Скриншот с видео

Ученые говорят, благодаря таким шарам могут мгновенно осмотреть территорию площадью до сотен квадратных километров. Аэростат можно запустить вручную. Двигаться он будет благодаря ветру, направление которого легко просчитать.

Радар – большое преимущество этого аэростата. Он оснащен специальной технологии SAR. Шар почти одновременно делает десятки фотографий низкого разрешения, а потом комбинирует их, улучшая качество изображения. Изобретение поможет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и преодолевать последствия стихийных бедствий. Особенно когда для спасения требуется детальный осмотр местности.

DEXTER

В области науки с НАТО активно сотрудничает и Украина – еще с 1991 года. Это сотрудничество усилилось в этом году, когда Киев получил статус партнера с расширенными возможностями. Сейчас Украина вовлечена в 27 научных проектов "Науки ради мира и безопасности".

Наши исследователи работают над разработками в области международной борьбы с терроризмом и высоких технологий. Один из передовых проектов – DEXTER. Уникальное изобретение разработали ученые Киевского политехнического института и Канадского университета Макмастера. Портативный радар способен обнаруживать скрытое оружие в толпе. Это крайне необходимо для противодействия терроризму. Он поможет выявить взрывчатку в общественных местах в режиме реального времени.



Технологии по выявлению скрытой взрывчатки и огнестрельного оружия / Фото НАТО

Телемедицина

Среди недавно завершенных в Украине проектов – гуманитарное разминирование и телемедицина. Последний объединил усилия государств-членов НАТО – Румынии и США, а также стран-партнеров – Финляндии, Молдовы и Украины. Инновационная технология позволяет медикам быть на связи с ранеными даже тогда, когда те находятся на расстоянии тысячи километров. Специалисты могут оценить состояние пациента, поставить диагноз и дать рекомендации тем, кто находится рядом с ним.

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В НАТО убеждены, наука может быть эффективным средством коммуникации между странами. А инновации могут сделать неоценимый вклад для мира в мире. Ведь весь объем знаний и навыков, полученный благодаря работе ученых, можно быть использовать для противодействия вызовам безопасности, что ежедневно преодолевает НАТО.