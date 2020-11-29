Предприятие Тэла Умбра в итальянском городе Бергамо решило изготавливать защитные маски необычным способом. Они используют старинные ткацкие станки.

Медицинские маски в конечном итоге обрабатывают нитью золотого цвета. О таком новом применении для старинных станков сообщают в Associated Press.

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Так, в Италии решили использовать ткацкие станки 200-летней давности для изготовления такого актуального во времена пандемии COVID-19 индивидуального средства защиты.



Станкам свыше 200 лет / Скриншот из видео

Откуда взялась идея

Такая идея появилась еще во время первого карантина в апреле 2002 года. Тогда работницы музея, где хранились станки, создали с десяток масок с золотой нитью и передали их в местные больницы. Так они хотели отблагодарить медикаов, которые мужественно противостояли коронавирусу.

Одна женщина из Германии заказала у нас сразу 3 маски. Она сказала, что будет надевать их на театральные спектакли, когда в Германии откроют театры,

- рассказала работница предприятия.

Позже музей начал получать другие запросы на изготовление уникальных масок. Также имеют заказы и других стран:

из Германии,

Швейцарии,

Испании.

Поэтому исторические ткацкие станки решили снова запустить. На изготовление одной маски уходит до 10 часов труда. Стоит уникальное защитное средство 25 евро.