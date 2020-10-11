Телефон превратился из обычного средства связи на закадычного друга. Технологии не прекращают стремительно развиваться – новые смартфоны появляются едва ли не каждые полгода, сейчас почти у каждого есть свободный доступ к любой информации.

О популярных мифах в отношении технологии 5G, смартфонов и их влиянии на здоровье – читайте в материале программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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МИФ 1. Технология 5G – может вызвать заболевание раком

Технологии 5G набирают популярность, однако многие обеспокоены их влиянием на здоровье человека. Однако эксперты считают, что 5G – это лишь новый набор технологий, который лучше передает информацию.

Технологическое отличие в том, что они используют более высокие частоты. Это не является вредным фактором, даже у загара на пляже есть больший риск заболеть раком, чем у работы возле 5G-башен,

– рассказал эксперт "Цифролаб" Вадим Гудима.

Некоторые издания пишут о так называемом ионизирующем излучении, однако завкафедрой телекоммуникаций Института телекоммуникационных систем КПИ имени Сикорского Сергей Кравчук сказал, что это только соответствующее привлечение высших диапазонов, в частности миллиметрового.



Работа возле 5G-башен не несет серьезных рисков для заболевания / Скриншот с видео

"Для того, чтобы молекулярный эффект сделал соответствующие диапазоны частей, которые используют в мобильной связи – надо "разогнать" огромный киловаттный передатчик и направить его на объект", – отметил он.

Миф 2. Мобильное излучение непременно вредит здоровью

По словам эксперта Вадима Гудимы, если смартфон нормально работает и в нем нет никаких проблем – то утверждение о вреде мобильного излучения является несущественным. В то же время в постоянном в контакте со смартфоном есть гораздо более серьезные риски.

Есть другие проблемы, если часами говорить по телефону – то, наверное, устают руки и искривляется позвоночник, или из-за прикованнуого к смартфону внимания при переходе дороги – может сбить авто,

– сказал он.

В то же время завкафедрой телекоммуникаций Сергей Кравчук отметил, что у здорового человека излучение может вызвать либо небольшую головную боль, либо ничего.

Миф 3. Экраны смартфонов влияют на зрение

Основатель ютуб-канала "Обзор UA" Юрий Гавалко подчеркнул, что если за смартфоном сидеть 12 часов, может быть, это и повлияет на зрение. Однако если использовать смартфон в стандартном режиме, то есть как большинство пользователей, то это вообще не вредно. Даже если хочется почитать в смартфоне книгу – у большинства из них есть фильтр синего света, отметил Гавалко.

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Завкафедрой телекоммуникаций Института телекоммуникационных систем Кравчук отметил, что любой экран может навредить уже слабым глазам. Однако это уже не вина смартфона – это общая проблема для поколения, отметил он.

Миф 4. Аккумулятор нового смартфона надо "раскачать"

"Это было актуально, когда были старенькие телефоны Nokia, которые надо было "раскачивать". Современные смартфоны можно ставить на зарядку при любых процентах, главное, чего боится батарея – это перегрева", – сказал Юрий Гавалко.



Старенькие телефоны Nokia надо было "раскачивать" / Cкриншот с видео

Эксперт "Цифролаб" Вадим Гудима рассказал, что литий-ионные батареи лучше не заряжать до 100% все время, современные батареи лучше держать на уровне 30 – 80 процентов. Полностью разряжать или заряжать их нет смысла – это несущественно уменьшает время их продуктивной работы, отметил он.

Миф 5. Смартфон, который упал в воду, надо засыпать рисом, солью или просушить феном

Есть много так называемых интернет-рецептов о том, как можно высушить смартфон, однако часть из них не совсем рациональная, отметил эксперт Вадима Гудима. Впрочем настоящий хороший ответ – нести смартфон в техническую поддержку, отметил он и добавил, что специалисты знают, что делать в таком случае. В то же время шансы не потерять информацию со смартфона будут намного больше.



Есть много "интернет-рецептов" относительно того, как можно высушить смартфон / Скриншот с видео

"Когда вода попадает внутрь корпуса, она окисляет соответствующие контакты. Однако если повезет, то смартфон прослужит еще несколько месяцев или лет", – сказал Гудима.