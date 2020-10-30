Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло 30 октября в Эгейском море у берегов Турции и Греции. Больше всего пострадал турецкий город Измир.

Сейчас в городе разрушены многие дома. Под завалами могут находиться многие люди. Об этом заявили в МВД Турции, сообщает Anadolu.

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Очевидцы в Измире зафиксировали на видео момент обвала одного из жилых домов города.

Обвал дома в Измире: смотрите видео

İzmir'deki depremde bir binanın çökme anı kameraya böyle yansıdıhttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/Ii6PNOQ02z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Bornova'da çöken binanın enkazından 1 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı: Trafik kilitlenmesi nedeniyle arama-kurtarma ekipleri enkaz noktalarına ulaşmakta zorlanıyorhttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ZZACyUuArT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Что известно о землетрясении в Турции и Греции

30 октября у берегов Турции и Греции произошло мощное землетрясение. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел возле побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 километра.

Толчки ощущались в Стамбуле и Афинах, а также регионах Мраморного и Эгейского морей. После землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.