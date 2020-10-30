Упал за считанные секунды: появилось ужасное видео обвала жилого дома в Турции
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло 30 октября в Эгейском море у берегов Турции и Греции. Больше всего пострадал турецкий город Измир.
Сейчас в городе разрушены многие дома. Под завалами могут находиться многие люди. Об этом заявили в МВД Турции, сообщает Anadolu.
Актуально Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Грецию: есть угроза цунами – жуткие видео, фото
Очевидцы в Измире зафиксировали на видео момент обвала одного из жилых домов города.
Обвал дома в Измире: смотрите видео
Что известно о землетрясении в Турции и Греции
- 30 октября у берегов Турции и Греции произошло мощное землетрясение. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.
- Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел возле побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 километра.
- Толчки ощущались в Стамбуле и Афинах, а также регионах Мраморного и Эгейского морей. После землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.
Поделиться новостью