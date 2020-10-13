Уполномоченным Антимонопольного комитета стал выходец из СБУ
Президент Владимир Зеленский 12 октября назначил Богдана Горобца уполномоченным Антимонопольного комитета. Ранее Горобец работал в Службе безопасности Украины.
Горобец стал восьмым государственным уполномоченным АМКУ. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
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Что известно о Горобце
- Горобец работал в СБУ. В частности, он был начальником первого отдела Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.
- В декларации чиновник указал, что у него есть право пользования комнатой площадью 17 квадратных метров в военной части СБУ, автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска.
- Зарплата Горобца в военной части за 2019 год составила более 291 тысячу гривен.
Отметим, ранее государственной уполномоченной АМКУ была Ольга Музыченко. Однако 28 августа Зеленский ее уволил, назначив первым заместителем председателя АМКУ.
Что такое Антимонопольный комитет?
Государственный орган, обеспечивающий госзащиту конкуренции в предпринимательстве и публичных закупках. Кроме того, орган регулирует цены на товары, которые производят предприятия естественных монополий.