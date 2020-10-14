Великобритания может облегчить визовый режим для украинцев: детали
Украина и Великобритания работают над смягчением визового режима. Страны совместно ищут взаимные пути решения этого вопроса.
На это понадобится какое-то время. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании и бывший глава МИД Вадим Пристайко в комментарии "Укринформ".
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Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это понадобится время, этот процесс всегда был сложным, однако мы движемся вперед,
– заметил дипломат.
Пристайко уточнил, что вскоре в Украину приедет специальная комиссия из Великобритании. Она изучит и оценит работу системы выдачи биометрических паспортов и качество сотрудничества между государственными ведомствами.
"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", – добавил посол.
О чем страны договорились пока
- Украина просит Объединенное Королевство ввести отдельные правила для разных категорий подателей на визы.
- Так, в Киеве хотят облегчить для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное.
- Пристайко подчеркнул, что первое, чего бы он хотел, чтобы процесс был запущен, – это соблюдение правил, ограничение периода ожидания на получение визы со стороны Великобритании. То есть, чтобы в случае принятия решения, что кто-то может приехать, он действительно мог попасть в страну.
Заметим, что на прошлой неделе президент Зеленский возглавил украинскую делегацию, которая несколько дней находилась в Великобритании. Во время визита глава государства подписал ряд важных соглашений в Лондоне, а также пообщался с премьером страны Борисом Джонсоном. Последний заверил Зеленского в полной поддержке Украины.