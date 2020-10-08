На мексиканском полуострове Юкатан наделал беды ураган Дельта. Еще 6 октября из города Канкуна и соседних курортов эвакуировали более 40 тысяч туристов. Вечером 7 октября, что по киевскому времени ночь на 8 октября, без электроэнергии остались более 260 тысяч человек. Столь масштабных штормов в стране не было с 2005 года.

По словам губернатора штата Кинтана-Роо Карлоса Хоакина, местные власти подготовились к стихии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Из-за урагана Дельта с мексиканского Канкуна и соседних курортов эвакуировали более 40 тысяч туристов. Для них власти открыли более 160 убежищ.

Хоакин предупредил жителей и туристов об опасности стихии. По словам губернатора, в этом районе не было таких штормов со времен урагана Вильма в 2005 году.

Вечером 7 октября ураган максимально "разгулялся" на курортном побережье Юкатана. Непогода повалила деревья и оставила без света более четверти миллиона населения. Об этом пишет Associated Press.

Что интересно, 7 октября шторм уже начал ослабляться, но позже снова набрал мощности. Устойчивые ветры разгоняли свою скорость до 150 миль в час. Далее Дельта направился в сторону побережья США – до штатов Флорида и Луизиана. Именно там, как ожидают сейсмологи, ураган достигнет своего пика.

К слову, из временных убежищ в Мексике туристов уже вернули в их отели. Впрочем они застряли на полуострове Юкатан, ведь из-за шторма пришлось отменить более 150 авиарейсов.

Последствия шторма Дельта в Мексике: смотрите фото (AP)

Что известно о Канкуне? Прибрежный город и всемирно известный курорт в восточном штате Мексики Кинтана-Роо, административный центр муниципалитета Бенито-Хуарес. Город расположен на полуострове Юкатан на берегу Юкатанского пролива, отделяющего его от Кубы.

Обратите внимание! Ураган Дельта сформировался в Карибском бассейне. 6 октября он приобрел мощность 4-й категории, однако впоследствии несколько ослаб. Ожидается, что, кроме США, на днях ураган поразит побережье Мексики, Белиза и Кубы. Наибольший удар по материковой части США ожидается 8 октября в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама, а также с меньшей силой – в Техасе, Арканзасе, Теннесси, Джорджии и Флориде. Интересно У метеорологов США закончились имена для ураганов: их было слишком много



Ураган разрушил деревья / Фото АР



Людей с курортов разместили в убежищах / Фото АР

Стихия накрыла Канкун: видео

Ураган на Юкатане: смотрите видео

Туристов разместили в специальных убежищах: видео

Из-за урагана в Канкуне эвакуировали туристов: смотрите карту