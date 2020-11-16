Сверхмощный ураган Йота надвигается на Центральную Америку: возможны наводнения и оползни – фото
Тропический ураган Йота приближается к странам Центральной Америки. Ему уже присвоили 5 категорию опасности. Первыми под его удар попадут такие страны, как Гондурас и Никарагуа.
Местные власти обеих стран уже начали эвакуацию. Так, в Гондурасе из северных районов уже вывезли более 63 тысяч человек, а в Никарагуа – почти 1 500. Об этом информирует Independent.
Тем временем На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан: фото, видео
Йота – уже 2 мощный ураган, накрывающий Центральную Америку за последние 2 недели. По прогнозам метеорологов, скорость ветра Йоты может вырасти до 225 километров в час.
Фото урагана, сделанные из космоса, уже свидетельствуют о его силе.
Ураган Йота ударит по Центральной Америке / Фото
Непогода может бушевать в Центральной Америке до 20 ноября и вызвать оползни и масштабные наводнения.
Эвакуация в Никарагуа / Фото Getty images
В Никарагуа готовятся к удару Йоты / Фото Getty images
Последствия стихийного бедствия на себе могут ощутить такие страны:
- Коста-Рика,
- Гватемала,
- Панама,
- Сальвадор,
- Белиз,
- Мексика.
Ранее Ко Вьетнаму приближается масштабный тайфун: сотни тысяч людей эвакуируют
Ураган Йота надвигается на страны Центральной Америки: видео
Йота является тридцатым и рекордным ураганом, который сформировался в Атлантическом океане в 2020 году и имеет потенциал стать самым мощным. Отметим, что его предшественник шторм Эта наделал бедствия в островных странах Карибского бассейна, а также задел Флориду.
Поделиться новостью