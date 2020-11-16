Тропический ураган Йота приближается к странам Центральной Америки. Ему уже присвоили 5 категорию опасности. Первыми под его удар попадут такие страны, как Гондурас и Никарагуа.

Местные власти обеих стран уже начали эвакуацию. Так, в Гондурасе из северных районов уже вывезли более 63 тысяч человек, а в Никарагуа – почти 1 500. Об этом информирует Independent.

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Йота – уже 2 мощный ураган, накрывающий Центральную Америку за последние 2 недели. По прогнозам метеорологов, скорость ветра Йоты может вырасти до 225 километров в час.

Фото урагана, сделанные из космоса, уже свидетельствуют о его силе.

Ураган Йота ударит по Центральной Америке / Фото

Непогода может бушевать в Центральной Америке до 20 ноября и вызвать оползни и масштабные наводнения.

Эвакуация в Никарагуа / Фото Getty images

В Никарагуа готовятся к удару Йоты / Фото Getty images

Последствия стихийного бедствия на себе могут ощутить такие страны:

Коста-Рика,

Гватемала,

Панама,

Сальвадор,

Белиз,

Мексика.

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Ураган Йота надвигается на страны Центральной Америки: видео

For the first time on record, the Atlantic has had two major #hurricane formations in November. #Iota just became a major hurricane. Eta was a major hurricane earlier this month. pic.twitter.com/SfooGmY4Hk — Philip Klotzbach (@philklotzbach) November 16, 2020

Йота является тридцатым и рекордным ураганом, который сформировался в Атлантическом океане в 2020 году и имеет потенциал стать самым мощным. Отметим, что его предшественник шторм Эта наделал бедствия в островных странах Карибского бассейна, а также задел Флориду.