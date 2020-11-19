В Центральной Америке ураган Йота унес жизни уже более 30 человек: детали
Страны Центральной Америки накрыл мощный ураган Йота. Уже известно о как минимум 30 погибших жителях.
Такое количество жертв не является окончательным, ведь спасатели еще будут проверять изолированные пункты. Об этом сообщает The Globe and Mail.
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В частности, ураган бушует на побережье Никарагуа. Порывы ветра достигают скорости 249 километров в час. Наибольшее количество погибших людей обнаружили именно в этом месте.
В то же время еще 2 смерти зафиксировали в Сальвадоре и Панаме. Общее количество пострадавших уже превысило 30 человек.
Около 160 тысяч жителей эвакуировали во временные убежища. Метеорологи предполагают, что ситуация в регионе еще остается угрожающей из-за продолжительных дождей. Впоследствии они могут привести к катастрофическим наводнениям.
Последствия урагана / Фото UPG
Разрушенные дома местных жителей / Фото UPG
Что известно об урагане Йота
- Страны Центральной Америки накрыл ураган Йота.
- Ураган вызвал наводнения и оползни в регионе.
- Правительство Гондураса 17 ноября закрыло мосты и шоссе по всей стране.
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