Страны Центральной Америки накрыл мощный ураган Йота. Уже известно о как минимум 30 погибших жителях.

Такое количество жертв не является окончательным, ведь спасатели еще будут проверять изолированные пункты. Об этом сообщает The Globe and Mail.

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В частности, ураган бушует на побережье Никарагуа. Порывы ветра достигают скорости 249 километров в час. Наибольшее количество погибших людей обнаружили именно в этом месте.

В то же время еще 2 смерти зафиксировали в Сальвадоре и Панаме. Общее количество пострадавших уже превысило 30 человек.

Справка. Йота является рекордным 30 ураганом, сформировавшимся в Атлантическом океане в 2020 году.

Около 160 тысяч жителей эвакуировали во временные убежища. Метеорологи предполагают, что ситуация в регионе еще остается угрожающей из-за продолжительных дождей. Впоследствии они могут привести к катастрофическим наводнениям.



Последствия урагана / Фото UPG



Разрушенные дома местных жителей / Фото UPG

Что известно об урагане Йота