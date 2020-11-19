Ураган Лииса бурлит в Финляндии. Непогода принесла в страну сильные осадки и мощные порывы ветра. Без электроснабжения остались более 15 тысяч домохозяйств в основном в южных регионах.

Непогода – почти по всей территории Финляндии

Сейчас над тем, чтобы полностью восстановить электроснабжение работают 16 энергетических компаний. Также проблемы есть с транспортным сообщением. Об этом сообщает издание YLE.

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Штормовое предупреждение объявили по всей территории страны. Относительно спокойно на севере Лапландии.

На море – ураганный ветер

В Финском заливе и на севере Балтийского моря порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Патрули обнаружили в воде несколько дрейфующих лодок. Любителей морских прогулок и рыбаков призвали не выходить в море.

В аэропорту Хельсинки также практически ураганный ветер – 22 метра в секунду. Синоптики говорят, что его сила будет только увеличиваться в ближайшее время – до 25 метров в секунду на суше и до 30 – на море.

Merellä myrskyää, nyt jos koskaan, pysykää maissa ja varmistakaa veneidenne kiinnitykset. Irronneita veneitä, päivän teemana. Vedenkorkeuden vaihtelut lisäävät karkuriveneiden määrää. Porkkalan partio toivottaa hyvää miestenpäivää mereltä. #meripelastus #varaudu #SAR pic.twitter.com/veJnC0D0qU — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) November 19, 2020



Людям радять не виходити в море / Фото YLE



Найбільше постраждали південні регіони країни / Фото YLE