Ураган пронесся Финляндией: как навредила непогода – фото
Ураган Лииса бурлит в Финляндии. Непогода принесла в страну сильные осадки и мощные порывы ветра. Без электроснабжения остались более 15 тысяч домохозяйств в основном в южных регионах.
Непогода – почти по всей территории Финляндии
Сейчас над тем, чтобы полностью восстановить электроснабжение работают 16 энергетических компаний. Также проблемы есть с транспортным сообщением. Об этом сообщает издание YLE.
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Штормовое предупреждение объявили по всей территории страны. Относительно спокойно на севере Лапландии.
На море – ураганный ветер
В Финском заливе и на севере Балтийского моря порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Патрули обнаружили в воде несколько дрейфующих лодок. Любителей морских прогулок и рыбаков призвали не выходить в море.
В аэропорту Хельсинки также практически ураганный ветер – 22 метра в секунду. Синоптики говорят, что его сила будет только увеличиваться в ближайшее время – до 25 метров в секунду на суше и до 30 – на море.
Людям радять не виходити в море / Фото YLE
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