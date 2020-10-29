Ураган Зета ударил по побережью США: что известно о жертвах и разрушениях – видео
Ураган Зета из Мексиканского залива направился в сторону США и ударил по южным американским штатам. Через несколько часов после этого стало известно о первой жертве стихии.
В Новом Орлеане в результате стихии погиб 55-летний мужчина. Его поразило током после того, как ветер повалил электроопору. Об этом сообщает Национальный центр ураганов США.
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Что известно об урагане Зета
- Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра уменьшилась со 180 до 130 километров в час. Стихия быстро продвигается вглубь штатов Миссисипи и Алабама с опасным штормовым валом, сильными порывистыми ветрами и ливнями.
- Синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме, а также во Флориде. Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.
- По прогнозам синоптиков, Зета в течение 29 октября обрушится на восточные штаты атлантического побережья США.