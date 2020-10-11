Украине следует готовиться к любому развитию событий на оккупированном Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта с Россией для украинской власти остается приоритетным.

Какие сценарии помогут урегулировать конфликт на Донбассе

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью турецкому государственному телеканалу TRT Russian. Так он ответил на вопрос о готовности Украины к военному сценарию в случае провала политического процесса.

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Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Вы знаете, что это не мы напали на Россию. Это Россия напала на Украину. Но дипломатическое разрешение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина ищет способы убедиться, что найдет решение в этих пределах.

О Минских соглашениях и ТКГ

Украинский министр также подчеркнул, что в интересах Украины и всей Европы, чтобы санкции против России продолжались до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям.

В то же время он назвал трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе "важным инструментом", способным выполнять свои задачи.

"Трехсторонняя контактная группа – это бремя, которое мы должны нести пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ – всегда непросто. Каждый результат и шаг вперед требует больших усилий. Это очень сложная структура", – отметил глава украинского МИД.

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По его словам, главное достижение ТКГ за последнее время – это принятие условий для всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля, "которое длилось шесть недель подряд, когда не был убит или ранен в бою ни один солдат".