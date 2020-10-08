В начале октября в водоемах Камчатки погибли тысячи морских обитателей. Кроме этого, многие получили ожоги после купания. Полученные результаты анализа проб природной воды и почвы показали высокое содержание загрязняющих веществ.

Специалисты за прошедшую неделю отобрали сотни образцов с загрязненных территорий. Сейчас полученные данные с Авачинской бухты опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России.

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Пробы воды были отобраны с 30 сентября по 5 октября 2020 года с акваторий на Камчатке. Поэтому в лабораториях специалисты обнаружили превышение в реке Таенка нормы фосфат-иона – в 4,6 раза, железа – в 5 раз, биохимическое потребление кислорода – в 2,9 раза.

Показатель железа в реке Халактырка превышает норму в 7,2 раза, а фосфат-иона – в 2,2 раза.

Кроме этого, повышенный уровень загрязнения обнаружили рядом с устьем реки Халактырка, в реке Кирпичная, озере Халактырское. Также превышение нормы зафиксировали не только в воде, но и в почве, вблизи водоемов.

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