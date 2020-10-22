Правительственная комиссия по расследованию причин крушения самолета Ан-26 установила причины крушения. Это завершающий этап и после этого комиссия прекращает свою работу.

Предварительный отчет о результатах расследования комиссия одобрила 22 октября. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель Правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский. Сам документ обнародуют на заседании Кабинета Министров Украины 28 октября 2020 года.

Что было раньше Уруский о расследовании трагедии с Ан-26: Есть вопрос к организации полетов и к действиям экипажа

Причины катастрофы

В частности, Уруский назвал главные причины катастрофы среди тех, которые смогла установить комиссия. Они выявили системные нарушения в организации полетов.

Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия,

– пояснил Урский.

Также, по его словам, помимо главных причин катастрофы установили также и косвенные. Так, среди причин есть:

ошибки пилотов;

технические неисправности самолета, а именно отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24.

Уруский отметил, что именно эта техническая неисправность и привела к непредвиденной ситуации на борту. Однако, как он подчеркнул, это не должно было привести к крушению самолета. Человеческий фактор также повлиял.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Справка. Ранее глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявлял, что, вероятнее всего, проблема была в левом двигателе самолета Ан-26. Впоследствии министр обороны Андрей Таран опроверг эту информацию и выразил мнение, что, скорее всего, самолет зацепился крылом о землю.



Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / инфографика 24 канала

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