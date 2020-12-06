Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал информацию о том, что он посещал офис украинского миллионера Бориса Кауфмана. Он подтвердил этот факт, однако заверил, что никаких "договорняков" в этой истории нет.

Уруский заявил, что разговаривал с миллионером о "возможных инвестициях". Так он прокомментировал свою встречу с Кауфманом в интервью "Радио Свободе".

Интересно Чиновники тайно встречаются с бизнесменами, несмотря на обещание Зеленского – "Схемы"

"Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь – не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно", – сказал министр.

Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного,

– заметил Уруский.

Что этому предшествовало

Журналисты "Схем" зафиксировали Mercedes GL украинского бизнесмена Бориса Кауфмана 17 ноября. Автомобиль выезжал из Офиса Президента Владимира Зеленского.

В этот же день возле офиса Кауфмана, куда он вернулся после ОП, увидели ведомственный правительственный Mercedes. Именно на нем к миллионеру приезжал Олег Уруский.

► Почему вспыхнул скандал

Дело в том, что накануне президентства Владимир Зеленский обещал, что отношения между властью и представителями крупного бизнеса не будут скрывать. Если такие встречи и будут происходить они будут исключительно публичными.

Несмотря на это, чиновники продолжают тайно встречаться с бизнесменами.