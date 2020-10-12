В Харькове из-за быстрого роста количества больных COVID-19 решили усилить карантин. Однако метрополитен закрывать не станут, хотя определенные ограничения в транспорте все же введут.

Поезда метро будут курсировать чаще

О новых противоэпидемиологические мероприятия сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, пишет Укринформ.

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В связи с увеличением в городе больных COVID-19, карантинные ограничения в транспорте, начиная с метро, будут усилены, но метро, которое перевозит 200 тысяч пассажиров в сутки, мы закрывать не будем и не собираемся. Город как жил, так и должен жить,

– отметил Терехов.

За выполнением правил будет следить полиция

Руководству "Харьковского метрополитена" городские власти предлагают разработать новый график движения поездов, а именно сократить интервал курсирования. Это поможет избежать скоплений людей.

За тем, будут ли выполнять карантинные правила в общественном транспорте, будет следить полиция. О каких именно ограничениях говорится – пока неизвестно.

Какова ситуация с коронавирусом в Харьковской области и в Украине

По состоянию на 12 октября на Харьковщине зафиксировано 25 187 случаев недуга. Умерли 414 человек, выздоровели чуть более 5 тысяч. За последние сутки в области коронавирус диагностировали у 741 человека – это рекордное количество в Украине.

Всего в стране COVID-19 заболели 265 454 человека. Летальных случаев – 5 015. Поправились более чем 114 тысяч больных.



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